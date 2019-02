Do čoho dávajú peniaze bohatí ľudia na Slovensku

Manažovanie bohatstva nie je na Slovensku bežný biznis. Robí ho len zopár hráčov na trhu a veľké banky. Trendom v posledných rokoch sú komplexné riešenia, teda investičné poradenstvo plus takzvané concierge služby, teda nadštandartné osobné služby. „Špecifikum slovenských klientov je, že sa okrem toho chcú cítiť výnimočne,“ tvrdí Peter Štadler, zakladateľ a riaditeľ Wealth Effect Managementu (WEM), spoločnosti, ktorá sa venuje investovaniu aj spravovaniu majetku.

Aj boháči sú konzervatívni

Firmy, ktoré spravujú bohatstvo a majetok úspešných ľudí, si ich delia na viacero kategórií. Zvyčajne sú to klienti s investíciami do 200-tisíc eur, potom tí do milióna eur a napokon multimilionári. Tí „chudobnejší“ vkladajú peniaze najmä do klasických aktív, ako sú podielové fondy, investície do realít, akciové a dlhopisové akciové portfóliá. Tí bohatší majú záujem o obdobné investície, ale investičný horizont je spravidla dlhší. „Plus majú záujem podstupovať aj riziká, ktoré sú spojené s rôznymi druhmi exotickejších investícií,“ dodáva Martin Vozár, portfólio manažér WEM.

Tí najbohatší sa orientujú aj na vysoko rizikové investície do start-upov, do kúpy celých firiem a zaujímajú sa o každú atraktívnu investičnú príležitosť bez ohľadu na riziká, ak ich očakávaný výnos kompenzuje.

