Focus neprekvapil, je skvelý 

Trieda kompaktov ostáva po SUV druhým najžiadanejším artiklom európskej aj tunajšej autobrandže a Ford Focus – želiezko v ohni americkej automobilky – zas patrí k prominentom tohto trhového segmentu.

Do súčasného extrémne vyhroteného boja o trhové preferencie vstúpil Focus štvrtej generácie technicky od gruntu preoraný. Jeho autori mu naordinovali novučičkú platformu a rázvor predĺžený o 53 mm, trendovo ho vystavili redukčnej kúre, po ktorej prišiel o takmer metrák svojej hmotnosti, naopak ale tiež trendovo zvýšili jeho torznú tuhosť o 20 percent a doladili aerodynamiku.

Priamy súper takých matadorov, ako sú VW Golf, Opel Astra či Honda Civic..., v zornom poli zverejnených čísiel vyzerá vo forme. Aký je používateľsky, o tom sa čoskoro presvedčím. Dostal sa mi do rúk vo verzii kombi, ktorá svojou prepravnou kapacitou mieni neskromne loviť vo vodách Škody Octavia Combi. Pritom pohonná jednotka 1,5 TDCI Eco­Blue sa ma asi pokúsi presvedčiť, že by bolo škoda poslať ju spolu s ostatnými dieslami do histórie. Konečne úroveň výbavy Titanium je s výnimkou ST Line to najlepšie, čo si môžete k tomuto autu zadovážiť. Nuž nečudo, že Ford Focus Kombi, ktorý sa dá s benzínovým trojvalcom EcoBlue kúpiť už za necelých 16- -tis. eur, takto vyšperkovaný „koštuje“ 25 090 eur. K tomu zopár položiek výbavy za príplatok a máme výsledných bezmála 30-tis. eur.

Dizajn víťazí 2:1

Ak sám sebe kladiem otázku, čo ma na zjave tohto kombi najviac zaujalo, potom si odpovedám, že štíhla línia. Profil je skutočne jeho silnou stránkou. Je pozoruhodné, ako si dozadu splývajúca strecha štýlovo rozumie s až extrémne sa zužujúcim rámom bočného presklenia. Páčia sa mi aj zadné výrazne odsadené blatníky a odvážne robustný bočný prelis nad prahom. Dojem štylistickej konzistentnosti a solídnosti vyžaruje tiež čelo. V minulosti diskutovaná maska chladiča si už žije vlastným životom do tej miery, že som takmer zabudol, ako vo mne tá minulá evokovala Aston Martin. Zato zadná partia mi pripadá tak trochu do počtu – očakávaná, neprekvapivá. To sa však autám typu kombi občas stáva.

