Janušek a Štefanov to už vedia

Donedávna sme si mohli myslieť, že to, čo sa hlúpo a „na hulváta“ dialo za ministra školstva Petra Plavčana, deje sa aj za ministerky školstva Martiny Lubyovej, no sofistikovanejšie a s oveľa lepším krytím. Ale bol to omyl.

06.02.2019, 09:42 | Marián Leško | © 2019 News and Media Holding

To, čo sa dialo za Plavčana vo veľkom (za 600 miliónov eur z eurofondov), sa za Lubyovej deje v „malom“ (za 33,4 milióna eur zo štátneho rozpočtu). Stimuly na základný výskum, ktoré by mali smerovať na univerzity a ústavy akadémie vied, tečú súkromníkom, ktorí zakladajú pseudovýskumné inštitúcie. Ale predstava, že sa to deje sofistikovanejšie, nezodpovedá realite. V záujme toho, aby stimuly tiekli správnym ľuďom, ministerstvo pod vedením M. Lubyovej musí prehliadať „omyly“, „nepresnosti“ a „preklepy“, za aké by sa hanbil možno už aj Plavčan. Hodnotiteľ projektu, ktorý predložila firma dávneho známeho Andreja Danka, najskôr do hodnotenia napísal, že projekt nespĺňa jedno zo základných kritérií. Ale napriek tomu firma Martina Babiara stimul dostala, čo Lubyovej ministerstvo vysvetlilo tým, že zo strany hodnotiteľa „išlo o omyl“. Vraj to samotný hodnotiteľ potvrdil čestným vyhlásením. Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu sa oprávnene pozastavil nad tým, akým veľkým odborníkom musí byť asi človek, ktorý „omylom uvedie, že žiadosť nespĺňa zákonom stanovené podmienky“. Pozrite si všetky Danglárove ilustrácie ku komentárom M. Leška Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.