Nahradia privátneho bankára aplikácie?

Privátni klienti majú so svojou bankou podstatne intenzívnejší kontakt ako bežní klienti. Samozrejme, ak nepočítame tých, ktorí chodia do pobočky vkladať a vyberať peniaze a zadávať prevodné príkazy. Štandardom je, že sa privátný bankár stretne s klientom raz za štvrťrok. Tí, ktorí takýto častý kontakt neobľubujú, sa s bankárom stretávajú minimálne raz ročne, no mnohí sa, naopak, schádzajú aj každý mesiac. Vždy to závisí od potrieb konkrétneho klienta.

06.02.2019, 09:42 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Banky síce rozširujú aj portfólio služieb, ktoré sú dostupné elektronicky, no ihneď upozorňujú, že pre privátnu banku je charakteristický najmä osobný kontakt so zákazníkmi a ten len tak ľahko nevymizne. „Digitalizácia a elektronizácia dokážu urýchliť najmä procesy, osobný kontakt medzi bankárom a klientom však nenahradia," je presvedčená riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Aj keď klienti privátnych bánk využívajú rôzne aplikácie predovšetkým na jednoduchšie úkony, nové riešenia im uľahčujú aj správu majetku. Jednou z technologických noviniek, ktorá je prístupná len privátnym investorom, je možnosť individuálnych investičných riešení. UniCredit Bank ponúka platformu MyOneMarkets. „S pomocou tohto nástroja má klient v spolupráci s bankárom možnosť namodelovať a vytvoriť si vlastný cenný papier – investičný certifikát – od objemu 30-tisíc eur, čiže ide o veľmi individualizované riešenie," vraví Roman Hajduk, riaditeľ pre privátnu klientelu UniCredit Bank na Slovensku. Je to podstatne nižšia suma ako pri klasických hromadných emisiách cenných papierov, keď je potrebné investovať väčšinou



