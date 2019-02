Nemajú nás radi. Asi si robíme svoju prácu dobre

Jeden z mála mystery shoppingov v histórii slovenskej verejnej správy. Úradníci, ktorí sa tvária ako bežní občania, si prídu do klientskeho centra vybaviť nový občiansky preukaz. Zistia, že kolegovia z polície im sami od seba nevydali nový doklad s čipom a prístupovými údajmi na portál verejnej správy. Hoci by podľa zákona mali. Zabojujú preto, aby sa tak nabudúce stalo automaticky. Takto postupovala implementačná jednotka projektu Hodnota za peniaze. TREND sa rozprával s jej šéfkou Miriamou Letovanec.

06.02.2019, 09:42 | Michal Lehuta | © 2019 News and Media Holding

Mnohí ľudia sa divia, že existuje niečo také ako implementačná jednotka. Znamená jej existencia pod Úradom vlády SR, že vnútorná kontrola na ministerstvách zlyháva?

Idea nášho vzniku sa viaže na to, že medzinárodné inštitúcie ako Európska komisia, MMF a OECD Slovensku vyčítali, že hoci štát prijme mnoho prínosných zmien, ich implementácia zlyháva. Vznikli sme ako spin-off projektu Hodnota za peniaze, aby opatrenia špecifikované v revíziách výdavkov zamerané na zvyšovanie hodnoty, na úspory a zlepšenie procesov nezostali len na papieri. Ale aby tu bol strážnik, ktorý to bude monitorovať. Implementačné jednotky fungujú aj inde vo svete, no väčšinou sledujú napĺňanie priorít premiéra. Napríklad v Spojenom kráľovstve za pôsobenia Tonyho Blaira či dnes v Kanade za Justina Trudeaua. Tým sa odlišujeme od vnútornej kontroly na ministerstvách. My sa pozeráme na implementáciu štrukturálnych politík, oni skôr na procesy a úlohy v rámci ministerstiev. Veľakrát rezortom pomáhame tieto procesy odblokovať v prípade, že niekde prestanú fungovať alebo spolupracujú viaceré ministerstvá.

V Hodnote za peniaze má ísť hlavne o výsledky. To je však pre politikov a úradníkov asi veľká zmena, keďže ich snahy sa väčšinou končili len zmenou legislatívy. O akých výsledkoch však hovoríme?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť