Nezastaviteľní dravci už porážajú hypermarkety

Diskonty sa rozbehli a zdá sa, že sú nezastaviteľné. Ich celková predajná plocha naprieč Európou do dvoch rokov presiahne výmeru hypermarketov, prognózuje analytická jednotka nemeckého denníka Lebensmittel Zeitung LZ Retailytics. Do roku 2023 plánujú diskontné siete zväčšiť svoj záber o ďalších desať miliónov štvorcových metrov, čo je približne plocha, na ktorej pôsobí v Európe francúzsky retailový gigant Carrefour. Rozpínavosť diskontov sa podľa analytikov pretaví aj do rastúceho výkonu. Najväčšie prírastky tržieb očakávajú na ruskom trhu, kde tón v tomto segmente udávajú výlučne domáce značky na čele s reťazcom Pyateročka z retailovej skupiny X5.

06.02.2019, 09:42 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Ťahúni expanzie Keď cestujete po Francúzsku, ľahko môžete nadobudnúť dojem, že na trhu stále funguje tradičné rozloženie síl medzi jednotlivými retailovými formátmi. Ľudia sa hrnú do hypermarketov a cestou len míňajú diskontné predajne. Obrázok z krajiny galského kohúta však neodráža európske pomery a najmä trendy. Podľa odhadu LZ Retailytics budú práve diskontné siete v najbližších rokoch ťahúňmi expanzie predajných plôch v potravinárskom retaili s vyšším prírastkom než sa očakáva pri hypermarketoch a supermarketoch dohromady. Napredovanie najväčších nemeckých i európskych diskontérov Lidl a Aldi sa nespomalí. Naďalej budú lídrami v otváraní nových predajní, zväčšovaní existujúcich obchodov či postupnom rozširovaní a skvalitňovaní sortimentu. V desiatke európskych krajín s očakávaným najvyšším absolútnym prírastkom tržieb diskontných reťazcov sú len tri takých, v ktorých nemajú zastúpenie dravci Lidl a Aldi, a to Rusko, Ukrajina a Nórsko. Najväčší potenciál ekonomicky podrásť majú diskontné reťazce na ruskom, nemeckom, britskom a poľskom trhu. Do Nemecka sa dokonca vybrala ruská spoločnosť Torgservis, ktorá koncom januára otvorila prvú diskontnú predajňu s názvom Mere v Lipsku. Ide o takzvaný hard diskont s veľmi jednoduchým a pragmatickým vybavením predajne. Priťahujú mileniálov Zhruba od prelomu milénia diskonty zapli turbo a po pätnástich rokoch si na viacerých západných či iných veľkých trhoch odkrojili významný koláč. Príkladom môže byť Dánsko, Poľsko alebo Turecko. Na opačnej strane spektra sú krajiny ako Fínsko, Švédsko, Francúzsko či Taliansko, v ktorých majú diskonty stále veľký priestor na to, aby výraznejšie prehovorili do pomerov na trhu.



