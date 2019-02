NKÚ našiel pochybenia v energetike

06.02.2019, 09:42

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo svojich rozhodovaniach viackrát porušil zákony o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, ako aj o finančnej kontrole. K takému záveru dospeli kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). NKÚ závery kontroly odstúpil na konanie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a polícii. Kontrola preverovala postup ÚRSO v tvorbe cien elektriny, ako aj spôsob kontroly regulovaných subjektov. „Osobitný dôraz kládla na preverenie postupu ÚRSO, ktorý viedol v roku 2017 k zvýšeniu cien pre časť odberateľov elektriny, a následne vrátenie týchto cien na úroveň roku 2016,“ informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík. Najväčšie problémy zistili kontrolóri v cenovom konaní, ktorého súčasťou je aj proces objektivizácie hodnoty majetku regulovaných subjektov. Ten vstupuje do stanovenia koncovej ceny energie. ÚRSO na tieto účely od roku 2017 využil znalecké skúmanie, no časť jeho výdavkov nevedel preukázať. Pri výbere znalcov tiež úrad nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní. Kontrola poukázala aj na narušenie princípov transparentnosti a nezávislosti činnosti ÚRSO. V nastavení jeho odvolacieho procesu to už v minulosti kritizovala aj Európska komisia.

Zdroj: Trend.sk

Fed mení politiku, bude holubičí Americká centrálna banka Federal Reserve upúšťa od prísľubu ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v tomto roku. Robí tak pre mnohé negatívne správy z ekonomiky USA, Číny i Európy, ktoré by vyššie úroky mohli ešte umocniť. Ešte v decembri pritom Fed avizoval v tomto roku dva štvrťbodové zvýšenia sadzieb z dnešnej úrovne 2,5 percenta ročne, pripomenuli Financial Times. Ekonóm JPMorgan Chase Michael Feroli obrat komentoval slovami, že takú zmenu smeru politiky Fedu si bez vážnych hospodárskych problémov nepamätá. Akciové trhy rozhodnutie privítali posilnením. Po prepadoch koncom roka indexy S&P 500 a FTSE All World v januári narástli o sedem a viac percent. Gašpar na vnútre skončil Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý po svojom odstúpení pracoval na rezorte vnútra ako poradca ministerky Denisy Sakovej, vo svojej funkcii končí. Šéfka rezortu sa nechcela vyjadriť, či jeho odvolanie súvisí s podozreniami, že na jeho pokyn lustrovali v policajnej databáze pred vraždou novinára Jána Kuciaka. Možné informácie v policajných záznamoch mal podľa medializovaných informácií hľadať čerstvo vymenovaný šéf Spravodajskej jednotky finančnej polície Pavol Vorobjov. O jeho osude podľa D. Sakovej rozhodnú až po policajnom vyšetrovaní. Informácie o J. Kuciakovi sa mali dostať k nitrianskej skupine bödörovcov, ktorá je s T. Gašparom rodinne prepojená. Zdroj: Tasr/jaroslav novák Lubyová odvolala riaditeľa Ministerka školstva Martina Lubyová pre kauzu stimulov na vedu a výskum odvolala riaditeľa sekcie vedy a techniky rezortu Martina Hajduka. Urobila tak po viacerých nezrovnalostiach pri hodnotení projektov v rámci rozdávania stimulov a zhruba týždeň po tom, čo ku kauze zvolala tlačovú konferenciu, ktorá za ňou mala napísať „bodku“. Na problematické vyhodnocovanie projektov upozornil denník Sme a Nadácia Zastavme korupciu. Ministerka pripustila len jednu chybu, a to v sčítavaní hlasov hodnotiteľov. Prihlásila sa k nej jedna z hodnotiteliek, chyba však nemala ovplyvniť výsledné poradie firiem v súťaži. Pre kauzu stimulov podala opozičná strana Obyčajní ľudia trestné oznámenie.

