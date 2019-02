Práce na Európe je veľa, priestor v inštitúciách majú aj mladí

Lucia Kleštincová (33) pracuje v Európskej komisii päť rokov. Je poradkyňou šéfa oddelenia, ktoré zodpovedá za politiky konkurencieschopnosti. Okrem toho, na generálnom riaditeľstve Komisie pre vnútorný trh koordinuje procesy súvisiace s brexitom. V rozhovore pre TREND vysvetľuje, v čom sú naše predstavy o euroúradoch a euroúradníkoch presné a v čom sa líšia od skutočnosti.

06.02.2019 | Jozef Andacký

Bežný imidž Európskej komisie je, že ide o organizáciu, v ktorej dominujú vekovo skôr starší ľudia. Zodpovedá to realite?

Rozumiem tomu, prečo Európska komisia môže mať takýto imidž. Do istej miery je to dané aj tým, ako komunikuje v médiách a ako verejnosť môže nazrieť európskym inštitúciám „do kuchyne“. Je to však mestská legenda. I keď v porovnaní s niektorými inovatívnymi odvetviami podnikania je veková štruktúra zamestnancov naozaj posunutá k vyšším vekovým kategóriám.

Prečo je to tak?

