Filip Gergely: Rád lietam, ale skúšky ešte nemám

06.02.2019, 09:42 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

Moja netradičná záľuba? Jednoznačne zbieranie zvončekov z hotelových recepcií

Máte už skúšky na pilota?

Ešte nie, odkladal som to, lebo sa mi narodila dcéra. No chystám sa na to na jar. Trénovať budem na malej Cessne. To je lietadlo, na ktorom sa učilo 80 až 90 percent všetkých pilotov.

Prečo ste sa do toho pustili?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť