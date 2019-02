Silný príbeh Zuzany Čaputovej

Trinásť mužov a dve ženy sa môžu v marci uchádzať o post prezidenta Slovenskej republiky. Zoznam pätnástich kandidátov sa dá rozdeliť do troch skupín. Do prvej patrí pätica, ktorej účasť vo voľbách je prakticky bezvýznamná. Nielenže sami dostanú málo hlasov, ale ich ani nikomu neodoberú. Zmysel ich kandidatúry sa vyčerpáva tým, že kandidujú.

06.02.2019 | Marián Leško

Do druhej skupiny patria uchádzači, ktorí síce nemajú šancu, aby postúpili do druhého kola voľby, ale ich účasť v nej môže mať vplyv na to, kto sa napokon dostane do finálovej dvojice. Čím úspešnejší budú v získavaní hlasov, tým viac sťažia prienik kandidáta svojho politického a voličského tábora do druhého kola.

A napokon je tu aj pätica, z ktorej si každý zaslúži samostatnú pozornosť. Nielen pre svoju doterajšiu podporu vo verejnosti, ale aj tým, že reprezentujú konkrétny model, ako by zastávali post hlavy štátu. Jeden z týchto modelov predstavuje Zuzana Čaputová.

Proti štátnej mašinérii

Právnička, advokátka, občianska aktivistka, expertka mimovládnej organizácie Via Iuris, podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko, bola na začiatku decembra 2018 „poznateľná“ pre 35 percent verejnosti. Len približne tretina obyvateľov Slovenska vtedy vedela, kto je Z. Čaputová. Toto číslo je nízke na to, aký dlhý, mediálne silný a spoločensky významný príbeh je za ňou. Príbeh, v ktorom pezinský Dávid porazil stranícko-štátneho Goliáša a v ktorom slovenský leviatan musel ustúpiť pred obyvateľmi, lebo sa za nich postavil súdny orgán Európskej únie.

