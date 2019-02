Smart hodinky  ako od starého otca 

Na smart hodinky sa dá pozerať z dvoch uhlov. Pre niekoho to má byť veľký dotykový displej a možnosť inštalovať aplikácie od navigácie až po otváranie garážovej brány.

06.02.2019, 09:42 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Potom je tu druhá sorta, ktorá je primárne elegantným doplnkom so starými dobrými analógovými ručičkami a smart funkcie sú len viac alebo menej schované. Withings Steel HR Sport sú niekde uprostred. Vyskúšal som, či je správne takto sedieť na dvoch stoličkách, alebo, naopak, si berú to najlepšie z oboch svetov.

Analógová časť

Withings Steel HR Sport je nasledovník predošlých modelov s veľmi podobnou filozofiou. Funkčnou aj dizajnovou. Keďže ide o akýsi hybrid s dôrazom na elegantnú analógovú časť, je dobré sa bližšie pozrieť na vzhľad týchto hodiniek.

Okrúhle oceľové puzdro má priemer 40 mm, takže sú vhodné na väčšie aj menšie zápästia bez toho, aby vyzerali zvláštne. Osobne by som pokojne prijal aj pár milimetrov navyše. Keďže nie je potrebné riešiť žiadne dotykové ovládanie, ciferník (v tomto prípade čierny so sivými číslicami, jestvuje aj biela verzia) chráni mierne vypuklé sklo. Podobne vypuklá je aj zadná časť so senzorom na meranie tepu srdca. V hlavnom ciferníku je ešte na spodnej polovici sekundárny s ukazovateľom splneného denného cieľa a rovnako veľký výrez na hornej polovici tvorí OLED displej. Hodinky tak pôsobia súmerne, sparťansky a diskrétne aj napriek slovu Sport v názve. Športové sú hlavne funkcie. A možno aj niekoľko svetločervených prvkov ako ručička sekundárneho ciferníka, špička minútovej a hodinovej ručičky a malý trojuholník na lunete.

Na pravej strane je akoby korunka, no v skutočnosti je to tlačidlo. Neposúva ručičky, slúži na aktiváciu OLED displeja, spúšťanie a ukončovanie športových aktivít. V balení je okrem magnetickej nabíjačky aj silikónový perforovaný remienok štandardnej šírky 20 mm. Steel HR Sport podporujú jednoduchú výmenu remienkov, stačí potiahnuť mikrosponu na vnútornej strane. Či sa niekomu budú tieto náramkové hodinky páčiť alebo nie, je čisto subjektívna záležitosť. Objektívne však väčšina bude mať problém s odčítaním času v tme. Žiadne fosforové časti na hodinkách nie sú. Samozrejme, pomôže OLED displej. Ale to už vyžaduje použitie aj druhej ruky. Škoda, že výrobca nepridal funkciu rozsvietenia displeja pomocou akcelerometra a gyroskopu. Odolnosť do 50 metrov, teda 5 atm je už pomaly štandard. Tak hlboko som neklesol. Ale v plaveckom bazéne nemali najmenší problém.

Digitálna časť

Rozbehanie hodiniek, ktoré ma majú okrem iného pomôcť rozbehať, je také prehľadné a intuitívne, ako sa len dá. Môže sa to zdať ako samozrejmosť, ale po testovaní tuctov všakovakých smart zariadení môžem konštatovať, že túto časť mnoho výrobcov berie na ľahkú váhu. Pritom to je prvý kontakt so zariadením a prvý dojem vie urobiť veľa.

Postup je takýto – hodinky musia byť, samozrejme, nabité. Do mobilu je potrebné nainštalovať aplikáciu Withings Health Mate. Hodinky si to priam pýtajú a po displeji roluje webová adresa výrobcu, odkiaľ sa dá apka tiež stiahnuť. Potom ju stačí spustiť a zobrazí sa automatické rozpoznanie nového zariadenia. Potom stačí ísť krok za krokom, kliknúť na tlačidlo párovať a odpísať párovací kód z displeja hodiniek. Hotovo. Spustí sa hľadanie aktualizácií, ak nejaké nové sú dostupné. Ďalší krok je nastavenie analógových ručičiek hlavného aj sekundárneho ciferníka. Robí sa to efektným posúvaním prsta po virtuálnom ciferníku na displeji mobilu. Hodinky len potrebujú obidve hodnoty nastaviť na 12:00 a potom sa už čas automaticky synchronizuje s časom v mobile. Posledný krok je vytvorenie si personalizovaných informácií a cieľov. Hodinky vás vyspovedajú, ako často športujete, aká je vaša hmotnosť a výška, koľko krokov denne chcete prejsť a podobne. Tiež sa opýtajú či chcete používať GPS z mobilu a z ktorých aplikácií majú hodinky zobrazovať notifikácie. Po tom všetkom sú hodinky pripravené na používanie.

Notifikácie, ale aj ostatné informácie od dátumu a času cez alarm až po prejdené kroky sa zobrazujú len na jednom riadku, cez ktorý sa posúvajú. Efektívne a jednoduché, na danú potrebu dostačujúce. Problém je pri dlhších správach. Ich prečítanie môže trvať pridlho, pretože rýchlosť horizontálneho skrolovania textu sa nedá nastavovať a subjektívne je trochu pomalé. Negatívom je, že napríklad nová SMS hodinky dostatočne silno rozvibruje, ale ak ste práve vtedy mali na sebe bundu s dlhými rukávmi a notifikáciu ste si nevšimli, už sa o nej bez kliknutia na korunku nedozviete.

Viditeľnosť aj na priamom slnku je dobrá, ocenil by som možno perforovaný alebo nejako drsnejší povrch tlačidla, ktorým sa prepína medzi informáciami alebo športmi.

