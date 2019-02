Strach nestačí. Gastarbeiterov by sme potrebovali poznať lepšie

Ekonómovia sa zhodujú, že hospodárska imigrácia krajinám vo všeobecnosti pomáha. Zvyšuje počet pracovných síl a tým aj výrobnú a spotrebiteľskú silu národného hospodárstva. Zahraniční pracovníci zvyknú vďaka priaznivej vekovej štruktúre do miestnych verejných financií v čistom viac prispievať, ako z nich poberať. Bývajú tiež podnikavejší a zapĺňajú pracovné miesta, na ktoré „nie sú ľudia“. Alebo vytvárajú úplne nové miesta.

Na Slovensku bez analýz

Vplyv migrácie na príjmy domáceho obyvateľstva býva v priemere v čistom tiež pozitívny, hovorí o konsenze medzi vedcami Jennifer Huntová z Rutgersovej univerzity pre portál econofact.org. Štúdie to vysvetľujú pozitívnym tlakom migrácie na vyššiu špecializáciu miestnych zamestnancov.

Analýzy však zväčša hovoria o priemernom vplyve celkového počtu migrantov a často len vo veľkých západných krajinách. Aj ony priznávajú, že v USA imigrácia škodí napríklad mladým ľuďom, ktorí nedokončili školu. Lebo tí sa so svojou nízkou kvalifikáciou migrantom podobajú a vzájomne si na trhu práce konkurujú.

Na Slovensku žiadne podrobnejšie štúdie o vplyve migrácie neexistujú. To, že vláda neštuduje dôsledky pracovnej migrácie a nemá k nim vytvorenú ani žiadnu metodiku, poslanec Eugen Jurzyca zo strany Sloboda a solidarita považuje za problém. Keď sa na to pýtal ministra financií v parlamente, odpoveďou bolo len to, že cudzinci vstupujú do výpočtov základne pre daňové a odvodové príjmy v pravidelných prognózach Inštitútu finančnej politiky (IFP).

