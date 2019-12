Ako sa namiesto televíznych kanálov prepína medzi aplikáciami 

Ani slovenský divák nebude potrebovať káblovku

Prechádzame obdobím, ktoré by sa dalo nazvať dobou streamovacou. Je čoraz jednoduchšie prestať utekať domov, lebo práve dávajú Angeliku. Od kupovania DVD nosičov v papierovom obale na benzínovej pumpe sa dostávame k niečomu omnoho slobodnejšiemu. Môžeme si pustiť, čo chceme a kedy chceme. Vo vysokej kvalite a hlavne bez reklám. Streamovacie služby ako Spotify alebo Netflix sú aj na Slovensku dostupné už roky. Vo svete je zmenou príchod ďalších veľkých mien ako Apple TV+ či Disney+. Na lokálnej úrovni zas pribúda obsah s titulkami či dabingom. Angeliku vo francúzštine by asi veľa divákov nesledovalo.

Lineárny obsah bude archaizmus

Je to takmer poetické, že práve Netflix, momentálne najväčšia streamovacia služba, začínala ako videopožičovňa so zasielaním požičaných filmov na fyzických nosičoch poštou. Dnes sa americká firma stala akousi normou alebo referenčným modelom, na ktorý sa všetci ostatní odvolávajú. Postupne začali obsah nielen licenciovať, ale aj tvoriť. A pomerne úspešne. Dom z kariet (House of Cards) alebo Stranger Things sa stali hitom.

Potom je na výber HBO Go, rovnako s vlastnou tvorbou. Alebo Amazon Prime Video s tisíckami filmov a seriálov, od novembra ešte Apple TV+. Každý s inou cenou od päť do dvanásť eur, s inou kvalitou aj veľkosťou knižnice. Potom si doinštalujete niektorú zo služieb IPTV, napríklad Magio Go, a máte ešte aj živé TV vysielanie v mobile alebo inteligentnom televízore. Žiadne satelitné taniere alebo koaxiálne káble v stene. V podstate stačí televízor zapojený do elektriny a vzduchom pripojený k wi-fi routeru. A máte tisícky filmov, seriálov, prípadne televíznych správ alebo športových podujatí.

