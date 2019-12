Banky si zlacňovaním úverov ukrajujú zo ziskov

Finančné inštitúcie si zvykli, že im rok čo rok rastú zisky. Vlani však bankám zisk poklesol. Poisťovniam sa síce zvýšil, no už len symbolicky. Od januára 2019 začali platiť daň z neživotného poistenia vo výške osem percent. Ministerstvo financií dokonca pôvodne chcelo, aby daň platili aj z doplnkových poistení k životnému poisteniu, no toto rozhodnutie sa nakoniec podarilo zvrátiť.

18.12.2019, 08:46 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Prestávka v raste zisku pritom nie je jednorazová. V nasledujúcich rokoch sa peňažné domy budú musieť popasovať s ďalším prepadom. K nižším zárobkom im aktívne pomáha štát, no banky k nim agresívnou úrokovou politikou prispievajú aj samy. V dôsledku silnej konkurencie vedú tvrdý boj najmä o žiadateľov hypoték. Keď Národná banka Slovenska (NBS) vlani výrazne sprísnila poskytovanie úverov, prepadol sa rast úverového trhu. Dlhodobo nízke úroky v kombinácii s nižším rastom vedú k poklesu úrokových príjmov finančných inštitúcií. V lete sa preto banky znovu pustili do hypotekárneho súboja, vďaka čomu hypotéky zlacneli na rekordné minimum. V októbri banky dávali nové úvery s priemerným úrokom 1,19 percenta, pričom tie najnižšie sa v súčasnosti začínajú na úrovni 0,58 percenta.

V prvom polroku podielové fondy od slovenských správcov dosiahli priemerné zhodnotenie 5,1 percenta. Pritom ten, kto nechá peniaze zhodnocovať v banke, dostane ročný úrok blížiaci sa k nule

To síce povzbudilo ľudí, aby si viac požičiavali, no rýchly rast zadlžovania v druhom polroku motivoval NBS, aby znovu sprísnila pravidlá. Od januára roku 2020 tak bude musieť dlžníkovi zostať po zaplatení všetkých splátok vyššia rezerva než v súčasnosti. Pocítia to najmä ľudia s nižšími príjmami, ktorí si nebudú môcť dovoliť takú vysokú hypotéku ako v súčasnosti.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť