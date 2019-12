Búrka v uliciach je hľadaním pravdy

18.12.2019, 08:46 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Praha, Barcelona, Hongkong. Svet v roku 2019 zaplavila vlna protestov v desiatkach miest sveta. Niektoré boli pokojné, iné si vyžiadali množstvo obetí, najmä v Iraku, Bolívii a Čile. Milióny nespokojných občanov vyšli do ulíc, aby protestovali proti korupcii, slabej ekonomike či strate osobných slobôd. Dôvodov na nespokojnosť bolo mnoho.

Niekde v hĺbke však existuje červená niť, ktorá ich všetky spája. Mohlo by ísť o ekonomické spomalenie po rokoch poklesu reálnej životnej úrovne najchudobnejších občanov. Alebo o koniec veľkej globalizácie, ktorá neprospievala všetkým rovnako. No skutočný dôvod môže byť inde – v odmietnutí hrubej politickej manipulácie.

Dlhodobé prieskumy verejnej mienky hovoria jednoznačne – suverénne najmenej dôveryhodné inštitúcie v štáte sú vláda a parlament. Na druhom mieste od konca sú médiá. Tým slovenským dôveruje menej ako polovica občanov. Ľudia majú pocit, že médiá sa snažia manipulovať ich videnie sveta.

Do tejto atmosféry nedôvery zasiahla nová technológia internetu a sociálnych sietí reprezentujúca alternatívnu realitu. Oficiálna verzia udalostí stratila svoj punc. Médiá sa dostali pod tlak konkurencie so všetkým dobrým aj zlým, čo takýto trh prináša. Ľudia získali voľbu informácií a ich interpretácií. Chápanie sveta sa začalo trieštiť. Každý si vykladá svet po svojom a má tisíc dôvodov na to, aby bol nespokojný. Sociálne siete otvorili Pandorinu skrinku globálneho hnevu.

