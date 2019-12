Chcem dovolenku. Zn. netradičnú

Ako sa dostať k nocľahu v jurte alebo na privátnom ostrove? Kam môže človek odísť a rozjímať, keď má plné zuby všetkého a všetkých? Kde možno zažiť časy divokého západu? TREND našiel päť jedinečných dovolenkových ponúk na portáli Airbnb a oslovil ich majiteľov.

18.12.2019, 08:46 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Samota v jurte

Ideálne na útek. Od všetkého. Také je miesto ktoré prenajíma Jean-Luc. Ide o jurtu v lone prírody, ďaleko od ruchu veľkomiest vo francúzskom pohorí Bauges. „Pripravte sa na to, že si budete svietiť sviečkami. Zoberte si teplé oblečenie, keď cestujete v zime alebo na jar, keďže vás zahreje iba oheň,“ napísala v recenzii jedna z návštevníčok. V jurte nie je elektrina a sprchovať sa dá len pomocou vedra.

Ubytovanie sa nesnaží tváriť ako luxusné stredisko. V podstate obmedzuje výbavu na to, čo nevyhnutne potrebujete na prežitie. Po vstupe do jurty veľkej päťdesiat štvorcových metrov sa dostanete do kruhovej miestnosti s kozubom uprostred. Matrace sú v rohu a návštevníci si môžu vybrať, kde ich rozložia. Okrem toho tu nájdu dve kreslá, stoličky a stôl, pár prikrývok a tým sa zoznam viac-menej končí.

Dá sa takto žiť dlhodobo? Dá. Hostiteľ Jean-Luc v jurte býval šesť rokov. „Bol to skutočný pôžitok. Všetko je jednoduchšie bez zbytočných vecí,“ hovorí pre TREND. Postavením obydlia v prírode, ďaleko od ľudí si splnil sen. Teraz ponúka miesto na prenájom cez Airbnb, aby mohli podobný pocit oslobodenia zažiť aj iní. „Na začiatku si mladí pýtajú internet, ale často naň nakoniec zabudnú,“ dodáva. Prenájmom si privyrába, a ako hovorí, o návštevníkov nemá núdzu. Stretávajú sa tu ľudia z celého sveta. Cenu za jednu noc nastavoval podľa cien podobných obydlí, najmä chatiek a júrt v lesoch. Za dve noci, teda minimálnu dĺžku pobytu, v súčasnosti návštevník zaplatí okolo 180 eur.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť