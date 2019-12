Dominik Hrbatý cez deň trénuje, po večeroch investuje a podniká

Bývalý tenisový reprezentant Dominik Hrbatý o sebe hovorí, že je nezmar, ktorý musí vždy rozbiehať niečo nové. Trénuje slovenskú daviscupovú reprezentáciu a často má aj vlastného zverenca. Nezostal iba pri tenise, od prelomu milénií pomerne úspešne investuje do nehnuteľností a akcií. Najnovšie rozbieha novú aktivitu, v ktorej prepojí biznis so športom.

18.12.2019, 08:46 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Aký má byť váš nový projekt, o ktorom ste prezradili iba to, že chcete nielen bývalým, ale aj aktívnym športovcom pomáhať lepšie zhodnotiť ich dobré meno spoluprácou s firmami? Chcete pripravovať pre firmy marketingové kampane so športovcami?

Je to inak. Projekt sa bude volať Športuj s legendou. Pôjde o to, že ja budem taký prostredník medzi známymi športovcami, ktorí niečo dokázali, a firmami, ktoré by si ich chceli objednať na nejaké motivačné príhovory či iné akcie. Vychádzam z toho, že firmy takto mienia svojim manažérom i zamestnancom ponúknuť novú motiváciu. Nech im známy športovec porozpráva o svojej kariére a budovaní výkonnosti. Alebo firmy chcú športovcov na svoje firemné hry.

Toto však už existuje. Firmy si prizývajú športovcov na rôzne akcie. V čom chcete byť iný?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť