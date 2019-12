Ego je prefíkané, hrá s nami množstvo hier

Pracovnému portálu Profesia.sk šéfuje takmer desaťročie. Po duševnej kríze, ktorá ju zastihla pred šiestimi rokmi, sa začala intenzívne venovať osobnostnému rozvoju a dnes koučuje svojich zamestnancov a radí aj ľuďom z oblasti školstva a biznisu. Na kandidačnú listinu do parlamentu ju chceli tri politické strany, no ona im povedala nie. S Ivanou Molnárovou sa TREND rozprával o tom, prečo preberá so zamestnancami aj osobné témy, aký to môže mať prínos pre firmu, o meniacom sa svete biznisu aj o radikálnej zmene, ktorú vo svojom živote urobila.

18.12.2019, 08:46 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

Pri vstupe do Profesie mi udrel do očí leták, ktorý pozýva zamestnancov na kávu s Ivanou. Čo na nej riešite? Zväčša témy, ktoré nesúvisia s prácou priamo, medziľudské vzťahy či komunikáciu na pracovisku, ale aj v súkromí. Niekedy odo mňa kolegovia a kolegyne chcú rady, inokedy im stačí, že si ich vypočujem. Mnoho ľudí si z detstva nesie množstvo nespracovaných pocitov, krívd a presvedčení, napríklad že ich v detstve nevypočuli. Keď sa im to znovu stane v práci, sú z toho, prirodzene, nešťastní. Takéto hlboké presvedčenia z detstva blokujú náš neskorší úspech. Ako na kolegov reagujete, keď za vami prídu s medziľudským problémom? Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.