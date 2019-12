Gitary spod Devína dobýjajú svet

Ročne vyrobia asi tritisíc gitár, z ktorých 95 percent ide na export. Jednu dokonca vlastní manžel írskej speváčky Sinéad O’Connor a, samozrejme, slovenskí umelci ako Jana Kirschner či Sima Martausová. Rodinnú firmu Dowina založil pred trinástimi rokmi bývalý vysokoškolský učiteľ Stanislav Petko Marinov, ktorý sa výrobe a úprave hudobných nástrojov venuje takmer 40 rokov.

18.12.2019, 08:46 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

Otec šiestich detí s bulharskými koreňmi pred štyrmi rokmi pribral do biznisu dcéru Eriku, ktorá bola v tom čase na materskej dovolenke. Aj vďaka ich spoločnému nasadeniu a detailnej práci tridsaťčlenného firemného tímu je dnes Dowina značkou, za ktorou chodia na Slovensko hudobníci z celého sveta, aby sa s Marinovcami dohodli na parametroch vysnívanej gitary a na jej zvuku.

Spoločnosť má toľko objednávok, že čakacie lehoty na jej výrobky sú od troch do šiestich mesiacov. Napriek veľkému záujmu nie je finančne za vodou, ako by sa mohlo zdať. A to na svoju najväčšiu investíciu ešte len čaká...

Začínal reparovaním

K hudobným nástrojom mal S. Petko Marinov blízko od detstva. V šiestich rokoch začal hrať na husliach. Na základnej umeleckej škole spoznal svoju manželku, matematičku a huslistku, s ktorou má štyri dcéry. Prvé dva roky hru na husliach neznášal. Všetko sa zmenilo, keď sa stal členom detského orchestra, ktorý viedol uznávaný hudobný skladateľ Július Kowalski. Beethovenove, Mozartove či Haydnove skladby v orchestrálnom stvárnení ho nadchli. Vďaka hudbe sa s orchestrom dostal na Západ. Istý čas sa súťažne venoval kanoistike, čo však bolo v konflikte s hraním na husliach. Vyhrala hudba, pričom k husliam postupne pribudla gitara a kontrabas. Počas štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) bol členom folklórneho súboru Gymnik, ale kanoistika zostala jeho srdcovou záležitosťou a doteraz sa jej rekreačne venuje.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť