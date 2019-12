Hokejista: Dnes šéfuje trom stovkám finančných sprostredkovateľov

Najťažšie pre neho bolo, že odrazu tam nie je tréner, ktorý mu organizuje skoro celý deň.

18.12.2019, 08:46 | Ivan Haluza

Musel sa stať samostatným. Istý čas mu to aj trvalo. No dnes, a to je len na prahu tridsiatky, manažuje celý bulharský i ukrajinský biznis jedného z najväčších tuzemských finančných sprostredkovateľov. Nielenže má v týchto dvoch krajinách pod sebou viac ako tri stovky sprostredkovateľov, ale už plánuje expanziu do ďalších balkánskych krajín.

Reč je o bývalom talentovanom hokejistovi Borisovi Jankovskom, ktorý prešiel mládežníckymi reprezentáciami Slovenska, severoamerickým juniorským hokejom a v Slovane Bratislava hral istý čas v jednom útoku s Miroslavom Šatanom.

No s legendou si zahral iba dva mesiace. Už ako 19-ročného ho zastavil jediný bodyček, zranenie ramnena a následné operácie.

