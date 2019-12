Jedno slovíčko a všetko je inak. Pätnásťpercentná daň má trhliny

Vseptembri spôsobilo nadšenie medzi podnikateľmi schválenie poslaneckého návrhu z dielne SNS, ktorým sa od roku 2020 zavádza 15-percentná sadzba na daň z príjmov pre fyzické aj právnické osoby. Tie však budú musieť splniť podmienku príjmu do 100-tisíc eur. Skutočnosť však môže byť úplne iná a mnohých nepripravených môže zaskočiť. Do limitu sa jednoducho nezmestia.

Smola pre niektorých

Nižšia sadzba dane mala za cieľ podľa predkladateľov zákona vyjsť v ústrety najmä menším podnikateľom s nižšími príjmami, nevynímajúc ani živnostníkov. Zákon hovorí o tom, ako sa limit na určenie dane bude počítať, hovorí daňová poradkyňa Milena Rážová. Málokto však postrehol jeden dôležitý detail. „Podnikatelia, ktorí vedú podvojné účtovníctvo, vychádzajú pri výpočte limitu z výnosov. Ale fyzické osoby s príjmami z podnikania podľa paragrafu šesť zákona o dani z príjmov, ktoré budú viesť jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu, musia limit zisťovať zo všetkých príjmov,“ spresňuje M. Rážová pre TREND.

Bude to platiť bez ohľadu na to, či tieto príjmy sú alebo nie sú predmetom dane z príjmov. Takéto vysvetlenie podľa M. Rážovej poskytol samotný rezort, pričom usmernenie k nemu ešte pripravuje. Nebude sa teda brať do úvahy, či sú príjmy zdaniteľné, oslobodené, alebo vyrovnávané zrážkovou daňou. Celá pointa zákona tak stojí na jednom slove, ktoré v ňom chýba, keďže stačilo uviesť, že ide o zdaniteľný príjem. „Podľa súčasného nastavenia výpočtu sadzby dane pri fyzických osobách sa môže pokojne stať, že živnostníka výška jeho dane prekvapí,“ hovorí M. Rážová.

Nerovné pravidlá biznisu

Podľa tohto rýchlo ušitého zákona teda podnikatelia ako fyzické osoby účtujúci v jednoduchom účtovníctve alebo pri vedení daňovej evidencie budú musieť pre určenie 15-percentnej sadzby dane vychádzať zo všetkého, čo prijali. Vrátane dane z pridanej hodnoty prijatej v cene za tovar alebo službu, vratky nadmerného odpočtu, pôžičky, preplatku zo zdravotného poistenia a podobne.

