Kde si rozložím statív, tam sa zložím aj ja

Cestovateľ a fotograf Aleš Tvrdý o tom, ako sa cestuje a žije na druhom konci sveta

18.12.2019, 08:46 | Jarmila Horváthová | © 2019 News and Media Holding

Žije svoj sen – a určite aj sen mnohých ďalších. Pretože kto by netúžil, aby ho to, čo ho najviac baví, aj živilo? Cestovateľ, bloger a fotograf Aleš Tvrdý hovorí, ako taký vysnívaný život vyzerá, čo preň treba obetovať a prečo sa rozhodol žiť v krajine, o ktorej väčšina Slovákov vie len to, že je. Na vzdialenom Taiwane.

Každého určite zaujíma, či sa dá z cestovania, fotografovania, písania a blogov vyžiť?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť