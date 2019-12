Koniec paktov či noví lídri: rok 2019 načrtol obrysy politických obratov

Koniec prodemokratických protestov v Hongkongu, ktoré si vyžiadali niekoľko obetí a tisícky zranených, je zatiaľ v nedohľadne.

18.12.2019, 08:46 | Jaroslav Fabok | © 2019 News and Media Holding

Nesplnený sen Borisa Johnsona o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie poznačí začiatok a podstatnú časť roku 2020. Vyhrotená otázka prítomnosti jadrových zbraní v Iráne sa môže stať základom roztrieštenia bezpečnostných stratégií a aliancií Západu.

Na prahu jadrovej krízy

Viacero udalostí, ktoré sa v priebehu tohto roku odohrali na medzinárodnej scéne, naznačovalo, že svet sa ocitol pred hrozbou nových konfliktov. Minister zahraničných vecí Spojených štátov Mike Pompeo vo februári vyhlásil, že USA plánujú odstúpiť od zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF). Výpovedná zmluva sa skončila v auguste a Američania sa stali prvou krajnou, ktorá od zmluvy skutočne formálne odstúpila.

V priebehu roku 2020 by sa mal spustiť nový mechanizmus, podľa ktorého by umiestňovanie žiadateľov o azyl do jednotlivých členských krajín malo prebiehať automaticky

