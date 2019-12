Retail chce byť zelený a online

Aká by mala byť firma, ktorá v roku 2020 uspeje? Jednoznačne zodpovedná, zelená a mala by využívať najnovšie technologické trendy. Najväčší retailoví hráči bojujú o zákazníka zvyšovaním jeho komfortu aj lepším informovaním.

18.12.2019, 08:46 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Viac online

Podľa analýzy Slovenského farmárskeho družstva si v minulom roku každý piaty človek nakúpil potraviny cez internet. V roku 2013 pritom využívalo podobné služby iba sedem percent slovenských online zákazníkov. Tesco sa v súčasnosti snaží zefektívniť a zvýšiť intenzitu rozvozu, pričom okrem online nákupov ponúka službu Klikni+Vyzdvihni. Tá zákazníkom umožňuje vyzdvihnúť si elektronickú objednávku už vopred zabalenú a pripravenú na odber, pričom si zvolia dátum a čas jej prevzatia.

Delia by sa mala koncom roka sťahovať do nového, väčšieho skladu, čo bude mať za následok ďalšie rozšírenie sortimentu a pridanie nových destinácií pre online potraviny. Yeme sa po troch rokoch od otvorenia prvej pobočky dostalo do čiernych čísel a preto flirtuje s novými konceptmi tiež. S e-shopom sú však zatiaľ opatrní, už niekoľko mesiacov majú spustenú len testovaciu prevádzku.

Stanica Nivy v Bratislave bude slúžiť ako autobusová stanica i nákupné centrum. Bude naznačovať, ako môžu nákupné centrá na Slovensku v budúcnosti vyzerať

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť