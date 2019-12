Šéfdizajnér Daimlera: Hľadám novú ikonu. A firme zarábam miliardy

Mojím najväčším komplimentom je Mercedes stojaci na semafore vedľa môjho cestou do kancelárie. A úsmev na tvári oboch vodičov, hovorí Gorden Wagener. Šéfdizajnér automobilovej skupiny Daimler a zároveň niekdajší profesionálny surfista je zosobnením ambiciózneho muža, ktorý stále hľadá novú ikonu automobilového sveta. Verí, že ju nájde napríklad aj vo vlnách na kalifornskom pobreží, kde sa rozhodol žiť.

27.12.2019, 14:00 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

Potrebuje mať čisto dizajnérske auto cenu viac ako stotisíc eur?

Ak sa spýtate zákazníkov spoločnosti Mercedes, jeden z dvoch povie, že dizajn bol dôvod, prečo sa rozhodli kúpiť práve toto auto. A to platí pre všetky vozidlá ponuky, ktorú tvoríme. Aj najnižšiu triedu A vnímam ako rýdzo dizajnérske auto. S viac ako dvadsaťtisícovou cenou na Slovensku, čo je ďaleko od sumy, ktorú ste spomenuli.

Je dizajn komodita, ktorá sa časom zhodnocuje?

Nesmieme zabúdať na to, že máme jedinečný štýl, o ktorý sa staráme viac ako stotridsať rokov. Možno ako dizajnéri často predbiehame dobu, ale to je dôvod, prečo robíme luxusnú značku. Presne to sme zamýšľali: premeniť Mercedes na milovanú značku.

Tvorba dizajnu je z veľkej časti najmä manažérska práca

Závisí dizajn od čísel, plánovania, zámerov? Do akej miery ho ovplyvňujú?

Ani automobilový dizajn nie je zadarmo. Mám tím pre stratégiu dizajnu, sme zapojení do každej strategickej obchodnej debaty a rozhodovania. Ako vedúci oddelenia dizajnu som súčasťou každého zasadnutia správnej rady týkajúceho sa stratégie. Ale predstavte si to inak: Ak polovica všetkých našich zákazníkov tvrdí, že vďaka dizajnu si kúpili Mercedes, potom je môj dizajnérsky tím zodpovedný za príjmy vo výške viac ako 80 miliárd eur. Možno by som sa mal porozprávať so svojím šéfom Olom Källeniusom [predseda správnej rady Daimleru – pozn. TREND].

Zdroj: Daimler AG

Ako sa rodí nový dizajn a projekt? Pracujete s nejakým rozpočtom alebo čo máte skutočne v rukách?

Napodiv je to najmä manažérska práca. Som súčasťou každej strategickej obchodnej diskusie o nových produktoch všetkých značiek skupiny Daimler. Preto sú návrhári zapojení od prvej myšlienky do každého nového projektu.

