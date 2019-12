„Smrť Amerike“. Silvestrovské protesty sú znakom globálnej vlny nespokojnosti

31.12.2019, 19:00 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Spojené štáty zažívajú najväčšiu krízu na Strednom východe za posledné roky. Naplno sa prejavila v posledný deň roku 2019, keď sa tisíce protestujúcich dostali do najstráženejšieho komplexu v Iraku – na územie americkej ambasády. Jedno z hesiel, ktoré volali, bolo „Smrť Amerike“.

Dôvodom masových protestov sa stali americké útoky na iránske milície v Sýrii a Iraku, pri ktorých zahynulo 24 bojovníkov. Útoky boli odvetou za zabitie amerického občana údajne iránskymi milíciami.

Tisíce väčšinou neozbrojených Iračanov vtrhlo do baghdadskej „zelenej zóny“ po večerných modlitbách oplakávajúcich mŕtvych bojovníkov. Do budov ambasády sa však nedostali, no v komplexe zapaľovali ohne a ničili zariadenie. Situácia sa upokojila až s príchodom irackej polície a armády.

Silvestrovský protest je jeden z ďalších prejavov straty pozície Spojených štátov

