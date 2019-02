Ako nevyhorieť vo firme, kde chýba ľudskosť a komunikácia

Rýchle životné tempo a tlak na výkon vedú k tomu, že ľudia prestávajú komunikovať. Manažéri pritom musia vo firmách urobiť desiatky rozhodnutí denne – najlepšie bez zakopnutia a čo najrýchlejšie. Lenže nie vždy sa im to darí. Problémom môže byť nielen zlá komunikácia so zamestnancami, ale napríklad aj stanovenie si vlastných priorít. S tým môžu pomôcť kouči. Ich úlohou je pomáhať firmám so strategickým riadením, efektívnou komunikáciou, riešením konfliktov, ale aj osobným rozvojom zamestnancov či lídrov.

