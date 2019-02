Ako pomôcť potomkom prevziať podnik po rodičoch

Presun rodinných firiem na potomkov rieši v súčasnosti čoraz viac slovenských podnikateľov. Mnohí z tých, ktorí si po nežnej revolúcii zriadili na Slovensku prvé firmy, sa totiž priblížili k dôchodkovému veku.

13.02.2019, 09:03 | Xénia Makarová | © 2019 News and Media Holding

Tento trend potvrdzuje aj štát, ktorý v oblasti rodinných firiem začína podnikať prvé seriózne kroky. Odštartoval napríklad s podporou konzultačných služieb, ktoré majú pomôcť pri medzigeneračnom presune. Ako môžu v tejto oblasti pomôcť samotní zakladatelia a čo oceňujú potomkovia, ktorí už slovenské firmy od nich prevzali, rozoberala konferencia TREND o rodinnom podnikaní z konca minulého roka.

Nielen dosadiť, ale aj presvedčiť

Pre úspešné nástupníctvo v rodinnej firme je kľúčové previesť na deti nielen manažérske schopnosti a biznisové know-how, ale aj to, aby sa s ich nástupom preniesol do vedenia aj rešpekt. Partner konzultačnej spoločnosti Amrop Slovakia Mário Fondati upozorňuje, že najhoršie je posadiť potomka do firmy a spraviť z neho šéfa bez ohľadu na to, či na to má alebo nie.

Lepšou cestou je pripraviť dieťaťu cestu do čela firmy postupne. Uviesť ho najskôr do menšieho tímu, postupne právomoci rozširovať, čím sa vlastne otestuje, či dieťa na vedenie podniku vôbec má.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť