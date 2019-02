Chcú všetko vyšetriť? Nezmysel

Názor | Leitmotívom minulotýždňového stretnutia prokurátorskej a policajnej generality s novinármi bol odkaz: Verte nám, že chceme vyšetriť všetko... Problém je, že niečo vyšetriť aj chcú, ale určite nie všetko.

14.02.2019, 05:13 | Marián Leško | © 2019 News and Media Holding

Generalita chce, aby sme verili, že dve nové trestné konania, ktoré sa budú zaoberať vyšetrovaním pripravovaných vrážd prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica, majú iba „odbremeniť“ tím, ktorý vedie vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Odôvodnenie tohto presunu však nie je ani trochu presvedčivé. Nik z vyšetrovacieho tímu totiž generalitu nežiadal, že má toho príliš veľa a že by niečo potreboval presunúť na iných. A už vôbec nie na inšpekciu ministerstva vnútra, lebo je to vecne i právne nanajvýš pochybné.

Prečo je to pochybné vecne, vysvetlil advokát Ladislav Kuruc. Na rozdiel od Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorá disponuje najlepšími vyšetrovateľmi a operatívnymi pracovníkmi, ľudia z inšpekcie ministerstva vnútra „takéto prípady nevyšetrujú, nemajú na to ani skúsenosti a ani tím, ktorý by zrealizoval takú náročnú vec“.

Neprehliadnite Trnka mi púšťal nahrávky z Gorily, priznal Čižnár. Vyšetrovateľom to nepovedal

Generálny prokurátor tiež povedal, že prepisy zverejnené na internete na konci roka...

Prečo je presun pochybný aj právne,

