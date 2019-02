Biznisový kouč: Človeka sa nedá rozobrať na kúsky a potom ho neposkladať

Firemná kultúra je dnes orientovaná na výkon a efektivitu, v dôsledku čoho sa často vytráca dôležitosť medziľudských vzťahov. Kouč Igor Lichvár, ktorý roky pôsobil vo firmách Shell a Valvoline, tvrdí, že manažéri by sa mali niekedy zastaviť, usmiať sa a prehodiť pár slov s ľuďmi vo firme. I malá zmena v ich správaní a viac ľudskosti pomôžu vytvoriť pozitívnu energiu, ktorá nabije zamestnancov na niekoľko dní, tvrdí v rozhovore biznisový kouč Igor Lichvár.

Ako sa zo šéfa Shellu stal konzultant?

Už v 90. rokoch dbala firma Shell na kvalitu ľudí, ich rozvoj, posun vpred a motiváciu. Manažéri boli k tomu vedení. Keď sme na Slovensku začali, mali sme asi 28 rokov a všetko sme sa museli naučiť. Mojou úlohou bolo ako nadriadený pracovať s ľuďmi tak, aby boli motivovaní a inšpirovaní mnou alebo kolegami dosahovať výsledky a zároveň mať rovnováhu v živote. Najprv som robil koučing skoro nevedome v zamestnaní, neskôr už cieľavedome vo svojej poradenskej firme equidient.

Môže byť šéf firmy i koučom?

Myslím si, že sa to dá. Je to však ťažšie ako byť striktným šéfom, ktorý skončí poradu a hovorí iba o tabuľkách. Keď však ste v práci s ľuďmi desať hodín denne, musia vám uveriť.

Prečo je to ťažšie?

I preto, že vás vidia každý deň. Nedá sa zamestnancovi povedať, že sa na niečo má pozrieť s nadhľadom alebo z iného uhla a potom vás vidí v konflikte s klientom. Práca v Shelli a v medzinárodnom tíme bola obrovská skúsenosť, ktorú využívam pri koučingu dodnes. Prax vám poskytne akúsi komfortnú zónu, keďže viete, že mnohé problémy ste už riešili predtým.

Pred výberom ochutnávka

Zameriavate sa na klientov z korporátu. Čo požadujú?

Ide prevažne o stredný a vyšší manažment, ktorý je zapojený do rôznych rozvojových programov. Firmy s nimi potrebujú pracovať a rozvíjať ich, aby zvládali robiť iné veci inak a zároveň boli rýchlejší a efektívnejší. Mnohí to dokážu, ale chýba im schopnosť riešiť medziľudské vzťahy – napríklad vcítiť sa do situácie kolegu. Alebo ochota, pretože ju u nikoho v práci nevideli a nikto ich to nenaučil. V práci môžete mať medzi ľuďmi aj neodhalenú hviezdu, ktorá by mohla byť inde, len je na nesprávnom mieste v nie ideálnom čase.

Ako to vyzerá, keď si firma vyberá koučov?

Buď je na to tender, alebo firma osloví na spoluprácu koučov, ktorí jej kultúrne sedia. Urobí sa prezentácia pred ľuďmi, ktorí budú súčasťou programu. V miestnosti je napríklad desať stredných a vyšších manažérov a oproti sedí osem koučov. Každý o sebe niečo povie. Predtým dostanú materiály o skúsenostiach jednotlivých koučov, ich background, či sú psychológovia alebo pôsobili v biznise.

Z pracovných tém sa po dvoch stretnutiach často prejde na veľmi osobné témy

Je na zamestnancoch, aby si sami vybrali ideálneho kouča?

Najprv je fáza výberu kouča, ktorému by uverili. Chémia tu môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Môže sa stať, že desať zamestnancov si vyberie toho istého kouča, ktorý v daný deň zahviezdil. Alebo si každý vyberie iného. Po výbere prebehne „ochutnávka“, kde mu kouč opíše, ako bude proces prebiehať. Zvykne ísť o stretnutie, ktoré trvá 60 až 90 minút a prebieha v prostredí, ktoré dáva zamestnancovi pocit bezpečia a pohody. Vo všeobecnosti by mu mal byť koučing užitočný pri riešení pracovných alebo osobných tém, ktoré sa úzko prelínajú. Často sa stáva, že z pracovných tém sa po dvoch stretnutiach prejde na veľmi osobné témy, ktoré si každý nosíme do práce a musíme sa s nimi naučiť žiť.

Stáva sa, že klienti nevedia identifikovať svoje problémy?

Niekedy sa stáva, že

