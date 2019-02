Malé zemetrasenie v taxi svete je konečne tu

Už o pár dní sa v Barcelone začne veľtrh mobilných technológií MWC a do katalánskeho mesta, ktoré je mekkou turizmu, priláka ďalšie tisícky ľudí. Vlani to bolo asi 107-tisíc návštevníkov. Okrem iného to znamená žatvu pre taxikárov a služby zamerané na prevoz ľudí. Presne teraz sa však do platnosti dostal nový dekrét, ktorý vyháňa už druhýkrát Uber z mesta a s ním aj obdobnú službu Cabify.

