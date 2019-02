Ako Instagram a mladých ovládol trend, ktorý poznali už staré mamy

Takzvaný meal prep, z anglického meal preparation (príprava jedla) poznali už naše babičky. V poslednom čase začal veľmi baviť aj mileniálov. Urobili okolo neho poriadny rozruch – a zrazu je na svete horúci trend. Vidieť to aj na tom, ako často sa gúgli termín „meal prep“ v porovnaní s klasickým výrazom pre varenie „cooking“.

13.02.2019, 09:03 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Krivka ukazuje, že záujem o „meal prep“ od roku 2012 stále rastie. Vrchol pravidelne zažíva v januári, keď sa snažíme žiť zdravšie a šetriť peniaze. Výraz „cooking“ v posledných rokoch, čo sa týka hľadanosti, nijako dramaticky nestúpol ani neklesol. Rozdiel medzi prvým a druhým je očividne v tom, že „meal prep“ sa stal „cool“ cestou pre mladých, ako variť a cítiť sa pritom trendovo.

Varením ušetríte

Nech to nazveme akokoľvek, varenie na celý týždeň a rozdeľovanie jedla na presné porcie má viacero výhod. Hneď prvá absolútne vysvetľuje, prečo „meal prep“ dokázal zaujať mladých. Skrátka a jednoducho, šetrí to peniaze.

Neprehliadnite Aby permanentka neskončila v koši

Január sa skončil a s ním aj trvácnosť väčšiny novoročných predsavzatí....

Aby permanentka neskončila v koši Majiteľ vietnamskej reštaurácie: Podnikanie na Slovensku je ťažké

Reštaurácia Bamboo na Námestí SNP v Bratislave ponúka kuchyňu z autentického...

Aj obyčajné obedové menu v jedálni vás dnes v hlavnom meste môže vyjsť na štyri až päť eur. Ak sa uskromníte a nebudete variť z drahých „superpotravín“, v jednej porcii domáceho obeda sa zmestíte aj do dvoch eur. Pri veľkej snahe aj do eura. Sú takí, ktorí dokážu vykúzliť plnohodnotné jedlo za 50 centov z toho, čo je akurát v akcii. Podľa Internetového sprievodcu trhom práce môžete domácou stravou ročne ušetriť od 250 do 500 eur. To sa celkom zíde, keď šetríte na hypotéku alebo na dovolenku.

Argumentujete, že varením strácate čas, ktorý tiež niečo stojí?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť