Prečo nás škola nebaví a čo sa s tým dá robiť

13.02.2019, 09:03 | Jakub Andacký

Použi rozum | Baví ťa škola? Väčšina stredoškolákov by na túto otázku bez mihnutia oka odpovedala záporne. Škola ich zvyčajne nenapĺňa. Viem to z vlastnej skúsenosti. Pri pohľade na študentov, ktorí len ticho sedia, nič nevravia, na nič nemajú názor a čakajú len na koniec hodiny, mi je smutno. No môžu za to vôbec?