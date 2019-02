Rezidentský program zlyháva. Kto bude liečiť pacientov?

13.02.2019, 09:03 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Keď v roku 2014 spúšťalo ministerstvo zdravotníctva rezidentský program, na strane rezortu aj odbornej verejnosti boli veľké očakávania. Všetci dúfali, že vďaka finančnej podpore štátu, ktorá mala motivovať mladých lekárov na štúdium všeobecného lekárstva, sa podarí dostať do systému novú posilu. A tým vyplniť dieru po obvodných lekároch. Vyhliadky boli, že za desať rokov pribudne deväťsto všeobecných lekárov pre dospelých, ako aj pre deti a dorast. Dnes, v polčase, je už jasné, že toto číslo sa nepodarí docieliť.

Do rezidentského štúdia bolo zaradených 258 účastníkov, no dosiaľ ho skončilo len 120. Kým napríklad v roku 2014 sa prihlásilo do trojročného programu pre pediatrov 30 študentov, vlani to bolo už len sedem. Záujem o štátny program posledné roky viditeľne upadá.

Neprehliadnite Ľudí viac ako poplatky trápi, že sa nevedia dostať do ambulancií

Všeobecný lekár dá pacientovi výmenný lístok a tým sa pre neho starostlivosť...

Ľudí viac ako poplatky trápi, že sa nevedia dostať do ambulancií Prečo hľadáme dobrého lekára po známosti

Dáta o kvalite poskytnutej starostlivosti v ambulanciách existujú, nie sú však...

Nezmenil to ani fakt, že

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť