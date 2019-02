13.02.2019, 09:03

Vláda na svojom minulotýždňovom zasadnutí schválila takzvaný tretí antibyrokratický balíček z dielne rezortu hospodárstva. Ten obsahuje 36 opatrení, ktoré majú znižovať povinnú administratívu podnikateľov. Mali by uľahčiť a urýchliť otváranie a kontrolu firemných prevádzok či zjednodušiť stavebné konania. Firmy nebudú musieť absolvovať povoľovacie konanie pri otváraní prevádzok, napríklad kancelárií, kde je minimálny alebo žiadny vplyv na zdravie zamestnancov. Kolaudačné konania by tiež nemali byť opakované, hygiena a stavebný úrad by mali prísť na kontrolu len raz. Väčšina z plánovaných zmien má byť podľa návrhu zavedená do konca tohto roka. Zodpovednosť za ich prípravu preberajú jednotlivé ministerstvá, napríklad rezort zdravotníctva či dopravy a výstavby. Ročne by zmeny mohli podnikateľom teoreticky ušetriť aj viac ako 50 miliónov eur. Najväčší byrokratický nezmysel podľa internetového hlasovania Združenia mladých podnikateľov Slovenska, obmedzovanie kaviarní v tom, či umožnia do prevádzky vstup psom, však parlament nedávno svojím hlasovaním nezrušil.

Zdroj: TREND.sk

HB Reavis expanduje v Nemecku Developer HB Reavis vstupuje na nemecký trh, na ktorom kúpil dva väčšie pozemky s celkovou výmerou tri a pol hektára. Na väčšom z nich v Berlíne plánuje vybudovať biznis hub pre kreatívne a technologické komunity. V susedstve univerzitnej štvrte v Drážďanoch chce zasa postaviť kampus s rozlohou 1,6 hektára. Nemecko je pre HB Reavis šiestou európskou krajinou, v ktorej pôsobí. Operuje v Spojenom kráľovstve, Poľsku, Česku, Maďarsku a na slovenskom trhu, kde realizuje okrem iného rozsiahly projekt Nové Nivy. Firma doposiaľ vybudovala komerčné priestory s rozlohou 1,1 milióna štvorcových metrov. Dvojnásobný vianočný dôchodok Len pár mesiacov pred parlamentnými voľbami dostanú slovenskí penzisti na takzvaných vianočných príspevkoch citeľne pridané. Navrhuje to ministerstvo práce, ktoré tento návrh posunulo do medzirezortného pripomienkovacieho konania. Zároveň má príspevok dostať viac dôchodcov, keďže rezort navrhuje zvýšiť hornú hranicu nároku z pôvodných 60 na 65 percent priemernej mesačnej mzdy (dnes 658 eur). V prípade ľudí, ktorých dôchodok nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima (419 eur), sa suma vianočného príspevku má zdvojnásobiť. Maximálna suma príspevku má byť 200 eur. Štát by zvýšenie v tomto roku malo stáť 153 miliónov eur. Zdroj: TASR/Pavol Zachar PS a Spolu idú spolu Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia spojili svoje sily do májových volieb slovenských zástupcov do Európskeho parlamentu. Voličom ponúknu spoločnú kandidátku. Predsedovia strán tiež avizovali, že v spolupráci chcú pokračovať až do parlamentných volieb v roku 2020, ale aj po nich. Fúziu zatiaľ neplánujú. Voličom na spoločnej európskej kandidátke ponúknu na prvých troch miestach Michala Šimečku z PS, ako aj Vladimíra Bilčíka a Simonu Petrík zo Spolu. Každá zo strán však v európskej politike smeruje do inej parlamentnej frakcie: PS patrí do liberálnej skupiny ALDE a Spolu chce do patriť k ľudovcom z EPP. Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25. mája. Slováci a Slovenky si do europarlamentu zvolia 14 zástupcov.

