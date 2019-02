Aké má šance na postup Štefan Harabin

20.02.2019, 15:11 | Marián Leško | © 2019 News and Media Holding

Na to, aby sa Štefan Harabin prebojoval do druhého kola volieb prezidenta, potrebuje, aby výrazne klesla podpora aspoň dvom kandidátom z jeho troch silnejších súperov. A aby citeľne vzrástla aj jeho podpora. Splnenie prvej ani druhej podmienky nemôže zabezpečiť len vlastnými silami. Musia mu pomôcť jeho konkurenti.

Hoci preferencie Maroša Šefčoviča nijako dramaticky nerastú, Š. Harabin sa z toho ešte nemôže tešiť. On potrebuje, aby o voľby – či už pre pokračujúce eskapády predsedu Smeru-SD alebo rozpornú kampaň kandidáta – stratila záujem časť kmeňových voličov najsilnejšej vládnej strany.

Pomôcť by mu mohlo aj to, keby súťaž medzi Robertom Mistríkom a Zuzanou Čaputovou nadobudla takú podobu, že by odradila časť ich voličov od účasti a hlasy ostatných by si rovnomerne rozdelili medzi sebou.

