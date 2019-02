Čo prinesú podnikateľom daňové zmeny v roku 2019

Podľa návrhu SNS od januára platí na hotelové a podobné krátkodobé ubytovacie služby, prevádzku táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov 10-percetné DPH.

Cieľom je umožniť hotelierom, aby zlacnili svoje služby, a tým zvýšili svoju konkurencieschopnosť oproti zahraničným ubytovateľom, kde znížená DPH platí už dlhšie. Silvia Hallová, daňová partnerka Grant Thornton, si však myslí, že ceny ubytovania na Slovensku sa neznížia. „Zaťaženie služieb v cestovnom ruchu nižšou DPH je síce dobrá správa, ale očakávať nižšie ceny je nereálne. Ubytovatelia úľavu využijú na kompenzáciu zvýšených nákladov na cenu práce, o ktorú sa v podobe príplatkov za nadčasy a prácu cez víkendy postarala táto vláda,“ tvrdí.

Prísnejšie pri nehnuteľnostiach

Doterajšie pravidlá umožňovali vyžiadať si od štátu vratku DPH zo stavebných nákladov pri výstavbe bytov a ich následný predaj za nízku sumu. To bola podstata kauzy Bašternák. „Pri predaji bytov sa konečne zaviedli zmeny, ktoré by mali zabrániť podvodom na vratkách DPH pri obchodovaní s bytmi. Je to dôležitý krok, ktorý posilňuje právnu istotu,“ pripomína S. Hallová.

