Kamera pre náročných laikov

20.02.2019, 09:49 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Vrátili ste sa z víkendovej lyžovačky a po vstupe do domu sa vám niečo nezdá. Sklenená výplň dverí na terasu je rozsypaná po zemi a notebook aj šperkovnička sú fuč. Nikto nič nepočul, dokonca ani večne zvedavá susedka na dôchodku. Nie je to žiadny zázrak, ale bezpečnostná kamera by tomu mohla zabrániť.