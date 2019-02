Kto sa chystá na obchod s rekreačnými poukazmi

Firmám, ktoré vydávajú stravovacie poukážky, sa od januára otvára ďalšia možnosť, ako zarobiť. Môžu profitovať zo sprostredkovania rekreačných poukážok.

20.02.2019

Za vydávanie stravovacích poukážok si môžu účtovať províziu maximálne tri percentá, no v skutočnosti môže byť vyššia. Prvý raz totiž platí za gastrolístky zamestnávateľ, druhý raz zase obchod či reštaurácia, keď sa lístky vracajú vydavateľovi.

Podobne to funguje aj pri rekreačných poukážkach. Podľa zákona si môžu firmy účtovať tri percentá z hodnoty rekreačných poukážok, ktoré má zamestnávateľ zaplatiť. Provízia od hotelierov už však v zákone nie je ohraničená.

Odhaduje sa, že rekreačné poukazy bude môcť využiť okolo 1,5 milióna zamestnancov. Ak toto číslo vynásobíme príspevkom 500 eur, do cestovného ruchu by sa mali za rok dostať stovky miliónov eur. Desiatky miliónov by tak mohli skončiť na kontách emitentov poukazov a sprostredkovateľov.

