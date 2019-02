Lietajúci manažéri pristávajú aj v slovenských firmách

Pred dekádou mal Peter Švec dobre rozbehnutú kariéru. Pôsobil na vysokej manažérskej pozícii v oblasti nákupu v nemeckej centrále nadnárodnej spoločnosti. Na starosti mal viacero trhov v Európe aj Ázii. Po niekoľkých rokoch na poste zistil, že už dosiahol kariérny strop a stagnuje. „Už ma tá práca neuspokojovala. Je pekné mať na vizitke, že ste globálny manažér, ale to nebol môj cieľ. Nezaujímalo ma mať teplé miestečko, ktoré, navyše, nebolo dobre ohodnotené,“ spomína P. Švec.

20.02.2019

Keď rozmýšľal, kam by sa mohol posunúť, dostal kontakt na spoločnosť, ktorá na Slovensku otvárala nový závod na zelenej lúke. Hľadala človeka na vybudovanie dodávateľskej siete. „Oni už mali vlastné nákupné oddelenie, kde bolo desať ľudí, tak sa pýtali, prečo by mali zobrať mňa. Povedal som im, že do troch mesiacov im prinesiem potenciálnu úsporu nákladov štyridsať percent. Podpísal som zmluvu, kde bolo podmienkou, že keď to nesplním, tak mi nezaplatia,“ hovorí P. Švec.

Z Nemecka sa vrátil na Slovensko. Chodil za dodávateľmi, detailne zisťoval, čo a za koľko firma nakupuje, hľadal nových dodávateľov. V stanovenom čase vypracoval projekt, na základe ktorého mala firma potenciál usporiť až 54 percent nákladov.

„Nechceli tomu uveriť, tak som tam zostal viac ako rok. Bolo tam 110 dielcov, pre ktoré som našiel nových dodávateľov, nechal vyrobiť vzorky, otestoval a po štrnástich mesiacoch mali nových dodávateľov, lepšie ceny a viac ako polovičnú úsporu,“ vysvetľuje.

