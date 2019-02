Namotáva zjavom  a potom už nepustí 

Veľké SUV Hyundai Santa Fe najnovšej – štvrtej generácie sprevádza ubezpečenie jeho autorov, že je dostatočne ambiciózne, aby uchmatlo kus trhového koláča prémiovému segmentu.

20.02.2019, 09:48 | Jozef Prosnan | © 2019 News and Media Holding

To nie je nová informácia, podobnú som začul pri predstavovaní generácie minulej. Páči sa mi, že Hyundai to nevzdáva a že tentoraz zvolil novú taktiku. Už nie dve veľkostné kategórie, stačí jedna. Už nie dve typové označenia Santa Fe a Grand Santa Fe, stačí Santa Fe. Pritom do pozornosti kúpyschopného publika sa núka buď v päťmiestnom, alebo sedemmiestnom vyhotovení. Aby dvojjedinú funkciu zvládlo, má dlhšiu a širšiu karosériu, ale aj predĺžený rázvor. Na Slovensku sa predáva s naftovými štvorvalcami, benzínový motor sa nekoná, čo vyzerá ako antisystémová rebélia.

Vo vrecku mám kľúče od najvýkonnejšieho derivátu 2,2 CRDi (147 kW/200 k), ktorý je spriahnutý s novou osemstupňovou automatickou prevodovkou. K tomu päť miest na sedenie a najluxusnejšie vyhotovenie Premium. Vyjde vás na 44 990 eur a ak si osvojíte metalízu navyše, elektrické panoramatické strešné okno a kožené čalúnenie, čo je prípad testovaného exempláru, zaplatíte 47 850 eur.

Podľa kontinentálneho vkusu

Tak na toto sa už dá pozerať. Čo sa zmenilo? Najprv – čo ostalo. Santa Fe sa naďalej vyrába v Južnej Kórei (odtiaľ sa dováža aj na Slovensko), v USA a v Mexiku. Nové je, že pri kreovaní jeho vzhľadu už participovali aj európski dizajnéri značky Hyundai. Nové Santa Fe zjavne viac nadbieha kontinentálnemu vkusu. Inými slovami, stratilo svoju globalisticky sivú všehochuť, aká síce neurážala, ale ani nenadchla. Rozdiel vidím vo väčšom dôraze na štýlovú konzistentnosť, prepracovanosť detailov a na výrazné osobnostné črty schopné zaujať. Platí to špeciálne o prednej partii, ktorá možno až šokujúco kombinuje minimalistické poňatie hlavných svetlometov s veľkolepou maskou chladiča.

