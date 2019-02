O čom sníva Andrej Danko

20.02.2019, 09:48 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Nie je to nič nové a poznáme to ešte zo socializmu. Zamestnanci dostali za dobre vykonanú prácu rekreačné poukážky od zamestnávateľov a mohli sa rekreovať v zariadeniach ROH (čítaj Revolučného odborového hnutia). Štát chcel takto podporiť turistický ruch v krajine. Keďže za rekreácie sa neplatilo, alebo len symbolicky za stravu, efekt sa nedostavil.

ROH už neexistuje, premenované odbory a sprivatizované fabriky už dávno predali svoje rekreačné zariadenia. No šéf národniarov Andrej Danko myšlienku oprášil. Koalícia bude, len ak bude podpora cestovného ruchu. A od januára máme na Slovensku opäť rekreačné poukážky. A. Danko teraz sníva o tom, že slovenský turizmus zažije obrovský ekonomický skok. Prečo zacielil práve sem?

Rekreačné poukazy sú povinné pre zamestnávateľov, ktorí majú päťdesiat a viac zamestnancov. Hodnota poukážky je 500 eur, zamestnávateľ prispeje 275 eurami a zamestnanec doplatí zvyšok. Zamestnanec sa poteší, aj keď o svojej dovolenke nerozhoduje on, ale jeho zamestnávateľ. Veď kto by sa nepotešil, ak ušetrí na dovolenke, hoci ju bude môcť stráviť len na Slovensku?

No možné je aj to, že sa nepoteší, keď mu zamestnávateľ síce dá rekreačný poukaz (lebo musí), ale nedá mu odmenu (lebo nemusí). Mzdovým účtovníčkam vo firmách sa čoskoro začnú na stole hromadiť faktúry od hotelov a iných ubytovacích zariadení. Je to veľa novej byrokracie, ktorú môžu malé firmy zvládnuť aj samy.

