Sociálne podniky sú späť. Štartujú pomalšie, ale slušnejšie

Keď sa povie sociálny podnik, ľuďom sa vybavia neúspešné firmy z čias ministerky Viery Tomanovej. Napriek zlej skúsenosti s touto formou podnikania sa rezort práce pokúša o ich „refreš“. So zákonom o sociálnych službách, ktorý by mal eliminovať špekulantov. Účinný je od vlaňajšieho mája, niektoré jeho časti až od tohtoročného januára.

Na túto právnu formu čakali najmä starostovia obcí, ktorí už sociálne podniky vedú alebo sa o ne pokúšali v minulosti, narážali však na legislatívne vákuum. Pilotné podniky z čias bývalej ministerky práce V. Tomanovej totiž žiadny zákon neupravoval.

Získať status sociálneho podniku nie je podľa novej normy jednoduché, o čom svedčí aj ich nízky počet. Zatiaľ bolo založených sedem, z nich ešte nefungujú všetky. Štyri vytvorili obce. Ostatné vedú neziskové organizácie a súkromné eseročky.

Ministerstvo práce predpokladá, že do roku 2020 by sa mohlo registrovať okolo 150 subjektov. Štátny tajomník Branislav Ondruš pre TREND pripúšťa, že nábeh je zatiaľ pomalý. Do mája tohto roku by mohlo byť podľa neho zaregistrovaných asi desať podnikov.

Propagácia a byrokracia

Podľa starostov je dôvodom malého počtu sociálnych podnikov najmä to, že pokrivkáva ich propagácia a zakladanie nie je ľahké. „Je to náročné najmä preto, lebo je to novinka a nikto to predtým nerobil. Ani nám sa registrácia nepodarila na prvýkrát, museli sme doplňovať štatút našej eseročky,“ spomína Vladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova.

Samotné zakladanie zaberie určitý čas a veľa papierovačiek. „Je to porovnateľné so zakladaním komerčného podniku,“ hovorí Arnold Ponesz, projektový manažér EPIC Slovakia, neziskovky, ktorá propaguje sociálnu ekonomiku.

Ministerstvo práce na propagáciu tohto podnikania zriadilo zatiaľ štyri regionálne centrá sociálnej ekonomiky. Tie by mali starostom či neziskovkám vysvetľovať, ako a prečo sociálne podniky založiť. Veľké výsledky zatiaľ nemajú. Starostovia sa síce o podniky zaujímajú, ale do ich zakladania sa nehrnú.

Ako to zvládla obec Čirč Obec Čirč pri Starej Ľubovni už na konci minulého roka založila sociálny podnik. Mal by podnikať v stavebníctve a neskôr aj v chove dobytka či v lesníctve. „Chceme mať z každého rožka troška, ak by sa nejakému odvetviu nedarilo,“ vysvetľuje starosta obce Michal Didik. Oživiť chce aj areál nefunkčného družstva. Obec už mala dlhodobý zámer, ako zamestnávať Rómov. Zákon o sociálnych podnikoch to len urýchlil. „Informácie sme zbierali postupne cez ministerstvo práce aj z regionálnej agentúry a založili sme obecnú eseročku,“ dodáva Martin Brilla, hlavný kontrolór obce Čirč.

Podnik by mal fungovať tak, že na začiatku bude jeho konateľom aj manažérom starosta, postupne si však chce vychovať plateného manažéra aj ekonómku. „Už máme tri zákazky cez eurofondy, budeme stavať škôlku a byty. Robotu máme na dva až tri roky,“ dodáva starosta.

Neziskovky, ktoré tiež propagujú túto formu podnikania, sa stretávajú s dvoma problémami. „Sú to slabšie podnikateľské zručnosti zástupcov samospráv alebo slabá motivácia reálne prevádzkovať taký podnik,“ tvrdí A. Ponesz.

Aktívne pri informovaní o sociálnych podnikoch sú aj kraje. Robia rôzne semináre. Košický kraj pripravuje i dva pilotné projekty. „V spolupráci so Strednou odbornou školou technickou chceme založiť sociálny podnik, kde by praktizovali remeslá s marginalizovanou skupinou ľudí,“ vysvetľuje župan Rastislav Trnka. Druhým projektom je vybudovanie práčovne pre dom seniorov v Rožňave.

Ministerstvo sľubovalo aj vytvorenie príručiek, ktoré by slúžili na vysvetlenie zákona o sociálnych podnikoch. Ani tie zatiaľ na trhu nie sú. B. Ondruš to pripisuje časovému sklzu v čerpaní eurofondov na tieto materiály, ale aj snahe propagovať podniky viac prostredníctvom webu.

Bez zisku, ale zvýhodnený

Sociálne podnikanie má riešiť zníženie nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných ľudí či znevýhodnených skupín obyvateľstva s problémami uplatnenia na trhu práce. Problém je, ako tieto sociálne podniky môžu fungovať na trhu a obstáť v konkurencii.

„Sociálny podnik má veľa povinností pred registráciou a nesmie sa zameriavať na zisk, takže má právo byť zvýhodnený oproti bežnej firme." Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Tvorcovia zákona mysleli aj na to, preto majú sociálne podniky isté zvýhodnenia – daňové, ale napríklad aj priamy prístup k verejným zákazkám. Zákazky od štátu môžu získať priamo bez verejného obstarávania do 70-tisíc eur. To môže prispieť k zvýšeniu odbytu ich tovarov a služieb. Na druhej strane to vyvoláva obavy z ich zneužívania či z pokrivenia podnikateľského prostredia.

Ministerstvo tvrdí, že toto zvýhodnenie je v súlade s európskymi smernicami o verejnom obstarávaní. „Sociálny podnik má veľa povinností pred registráciou a nesmie sa zameriavať na zisk, takže má právo byť zvýhodnený oproti bežnej firme,“ dodáva B. Ondruš.

Starosta Spišského Hrhova V. Ledecký je rád, že štátna podpora je nadviazaná na reálne pracovné miesta. Ak by podnik ľudí prepustil, automaticky stráca dotácie. „Predtým zákon nebol a sociálne podniky sa tunelovali. Je smutné, že na Slovensku musíme niečo urobiť zle, aby sme to potom opravovali,“ dodáva.

Dve finančné nohy

Keď sociálny podnik zvládne svoju registráciu, musí stáť až na dvoch finančných nohách. Jednou je investičná pomoc vo forme nenávratnej dotácie od štátu z eurofondov. Tieto peniaze by mali ísť najmä na platy znevýhodnených zamestnancov a aj to len na obmedzený čas. Granty by mali s rozbehom podniku postupne klesať. Ministerstvo zvažuje, že by mali trvať dva roky.

Všetko, čo podnik nadobudne z verejných zdrojov, bude musieť vrátiť, ak zanikne

Druhou nohou je zvýhodnený úver od komerčnej banky. „Získanie dotácie je podmienené tým, aby mal sociálny podnik komerčný úver, čo by malo odradiť žiadateľov o potenciálne zneužívanie systému,“ myslí si A. Ponesz.

Pôžička od banky by mala tvoriť 20 percent z finančnej pomoci. Banky by mali schvaľovať tiež udržateľnosť podnikateľského plánu sociálneho podniku. Predpoklad je, že banka nechce stratiť peniaze a neschváli hocičo hocikomu. Navyše by mala odolávať politickému lobingu. Jej úvery sú účelovo viazané aj na projekt a banku zaujímajú aj ľudia, ktorí za projektom stoja. „Zatiaľ financujeme dva sociálne podniky a veríme, že časom ich bude viac,“ informuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Čachre s majetkom

V minulosti sa stávalo, že sociálny podnik si kúpil od obce za symbolickú sumu nehnuteľnosť a potom ju predal za trhovú hodnotu. Teraz sa podľa B. Ondruša nemôže stať, že si podnik vybaví úver, kúpi stroje a po pol roku si povie, že už nie je sociálnym podnikom. To je po novom v zákone vyriešené. Sociálny podnik nebude môcť predať či darovať majetok, ktorý získal z dotácie. Všetko, čo nadobudne z verejných zdrojov, bude musieť vrátiť, ak zanikne. S vlastným majetkom nebude môcť ani obchodovať a zakázané má aj obchodovať s blízkymi osobami.

„Riziko zneužitia je vždy, ale majetok sa nedá predať ani po jeho odpise. Ak podnik zrušíte, tak ho môžete len predať nástupcovi,“ dodáva Martin Brilla, hlavný kontrolór obce Čirč, ktorá si tiež založila sociálny podnik.

„Predtým zákon nebol a sociálne podniky sa tunelovali. Je smutné, že na Slovensku musíme niečo urobiť zle, aby sme to potom opravovali." Vladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova

Minulé neúspechy

Dnešné sociálne podniky sú tretím pokusom o tento systém podnikania. Ani jeden z tých minulých nebol úspešný. Najhoršie dopadli podniky za V. Tomanovej, ktoré začali vznikať v roku 2008. Takmer všetky peniaze na sociálne podniky mali ísť z eurofondov. Nakoniec ich EÚ odmietla preplatiť, pretože socpodniky poslúžili hlavne na to, aby sa na nich priživili ľudia blízki strane Smer. Veľa z nich zaniklo alebo prestali byť sociálnymi.