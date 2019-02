Ústavný súd ostal bez väčšiny sudcov

20.02.2019, 09:48

Od pondelka má slovenský Ústavný súd len štyroch z celkového počtu trinástich sudcov. Môžu za to strany vládnej koalície, ktoré sa nedohodli na zvolení osemnástich kandidátov na miesta deviatich sudcov, ktorým vypršal mandát. Na voľbe v parlamente bolo prítomných 143 poslancov, no zo 138 odovzdaných lístkov bolo až 49 neplatných. Vládne fiasko zrejme súvisí so sudcovskou ambíciou predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Keďže prezident Andrej Kiska vyhlásil, že Fica za ústavného sudcu nevymenuje, je možné, že Smer bude voľbu zdržiavať až do inaugurácie novej hlavy štátu po marcových prezidentských voľbách. Spor v koalícii prebiehal aj pre formu samotnej voľby. Tá je tradične tajná, ale koaličné strany Most-Híd a SNS niekoľko dní presadzovali verejnú voľbu. Aby bol súd sídliaci v Košiciach aspoň čiastočne funkčný, ešte minulý týždeň si spojil štyroch ostávajúcich sudcov do jedného senátu. Ústavný súd však už nemôže rozhodovať o ústavnosti zákonov, výklade ústavy, ale ani o platnosti volieb, ktoré si vyžadujú posúdenie celým plénom sudcov. Teda aspoň väčšinou siedmich z trinástich sudcov. O nových nominantoch národnej rady na ústavných sudcov bude príslušný výbor parlamentu rokovať znovu po uzávierke TRENDU. Plénum sa im bude venovať najskôr koncom marca.

Zdroj: TREND.sk

Sceľovanie môže pomôcť trhu s pôdou Rozdrobenosť vlastníctva pôdy, ktoré sa zvyšuje každým dedičským konaním, je obrovským problémom Slovenska, uviedol premiér Peter Pellegrini na pôde rezortu pôdohospodárstva. Vláda to chce zmeniť dokumentom, ktorý sa bude týkať pozemkových úprav. Teda sceľovania vlastníctva pozemkov. „Bude to obrovský manéver, ktorý sa bude nasledujúce roky diať, pretože ide o tisícky katastrálnych území s potrebou veľkého množstva peňazí. Je to však niečo, čo vláda musí prijať a musí zaviazať aj nasledujúce vlády, aby v pozemkových úpravách v nasledujúcich rokoch pokračovali. Je to niečo, čo nemá súvis s politikou,“ zdôraznil P. Pellegrini. Takzvaná komasácia by mohla pomôcť trhu z pôdou. Buffett nakúpil podiely v bankách Investičná spoločnosť Berkshire Hathaway miliardára Warrena Buffeta mení svoje portfólio. V závere vlaňajška prikúpila podiely v bankách ako JP Morgan Chase či Bank of America. Firma sa tak stala jedným z najväčších investorov v štyroch z piatich najväčších amerických finančných domov. W. Buffett, ktorého majetok Forbes odhaduje na 85 miliárd dolárov, pritom kupuje akcie aj v menších amerických bankách a poisťovniach. Využil tak pokles cien akcií finančných inštitúcií. Naopak, finančník predal časť zo svojho balíka v technologickom gigantovi Apple, ako aj v spoločnosti Oracle. Kováčikových 204-tisíc eur v hotovosti Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik predvlani na svoj účet vložil v hotovosti 204-tisíc eur. Banky majú povinnosť takéto vysoké operácie hlásiť polícii, tá však vyšetrovanie podozrivo veľkého objemu peňazí nezačala. D. Kováčik tvrdí, že zdroje mal od svojho brata, no bližšie ich pôvod vysvetliť nechcel. Tento príjem tiež nepriznal vo svojom majetkovom priznaní. Polícia priznala, že pochybila. „Spis vykazuje nedostatky. Prezident Policajného zboru Milan Lučanský preto nariadil podrobnú kontrolu,“ zistil Denník N. Špeciálny prokurátor je dlhodobo kritizovaný za to, že za roky pôsobenia nepriviedol k obžalobe ani jednu kauzu.

