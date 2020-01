Ako investovať v roku

Aký bude rok 2020 z pohľadu investora? TREND spolu s odborníkmi na finančné trhy hodnotí najdôležitejšie udalosti posledného roka, ich trendy a následný možný vplyv na rôzne investičné aktíva. Otázka, do čoho investovať, má dve odpovede: jednu jednoduchú a jednu komplikovanú.

08.01.2020, 11:55 | Ronald Ižip | Peter Csernák | Jozef Ryník

Najjednoduchšie investovanie

Jednoduchá odpoveď hovorí jednoznačne: do progresu ľudstva. Ľudský pokrok spôsobujú inovácie, ktoré primárne prinášajú súkromné firmy. Investovanie do akcií globálnych spoločností je preto spôsob, ako vložiť kapitál do zvyšovania životnej úrovne ľudstva a ešte pritom zarobiť. Zisk je totiž najlepším meradlom schopnosti firiem inovovať.

Podniky dosahujú profit vtedy, keď prídu na trh s niečím novým, čo poskytne spotrebiteľom pridanú hodnotu. Spotrebitelia nový tovar alebo službu vo veľkom nakupujú, čím firma dosahuje zisk. Časť z neho následne rozdelí medzi akcionárov. Vyplatí im dividendy, čím získava každý, kto vlastní akcie danej spoločnosti. A keďže súkromný sektor prináša neustále nové a nové inovácie, dosahuje takmer permanentný profit, ktorý je odmenou za ľudskú kreativitu.

Dlhodobo neexistuje lepšia alternatíva investovania, ako byť vlastníkom širokého spektra globálnych akcií. Niektoré firmy síce zbankrotujú, no iné ich nahradia a tie najlepšie znásobia pôvodnú investíciu. Napríklad za poslednú dekádu sa z veľkých akcií stal najvýnosnejšou investíciou Netflix. Svojim majiteľom priniesol viac ako štyritisícpercentný výnos. Jeho inovácia – kvalitná kinematografia online za nízky mesačný paušál – dobyla svet.

