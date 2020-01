Ako na výber povolania? Lubyová posilňuje kariérové poradenstvo

Vysoké školy prijímajú takmer každého a prakticky bez prijímacích skúšok. Na výber sú tisícky študijných programov od jadrovej energetiky cez bábkové divadlo až po zubné lekárstvo. Študovať, stážovať a praxovať je možné bez väčších prekážok v ktorejkoľvek krajine Európskej únie. Analytici navyše predpovedajú, že tempo zmien sa bude zrýchľovať a dnešní školáci môžu v čase skončenia štúdia čeliť zásadne odlišnej štruktúre ekonomiky, ako ju poznáme dnes. Portfólio pracovných pozícií a ich náplň budú iné, než sme zvyknutí. Viac ako samotné vedomosti odporúčajú cibriť zručnosti a najmä schopnosť prispôsobiť sa zmene. Mladým ľuďom, ktorí si kladú otázku, čím chcem byť, čím sa budem živiť a ako si mám vybrať budúce povolanie, niet čo závidieť.

08.01.2020, 10:02

Len tabuľka na dverách

Kariérové poradenstvo pre žiakov a študentov má oficiálne na starosti štát. V školách pôsobí zhruba dvetisíc výchovných poradcov, ktorých úlohou je pomôcť žiakom s profesijnou orientáciou, a štát na ich činnosť vyčleňuje ročne milióny eur. Zväčša sú to učitelia, ktorí majú okrem výučby predmetov na starosti desiatky ďalších úloh. Od monitorovania problémových žiakov cez organizáciu besied o šikanovaní či drogách až po koordináciu výchovných úloh celej školy. Navyše by mali žiakom poradiť pri správnej voľbe vysokej školy či povolania a poskytnúť im aktuálne informácie o dostupných možnostiach univerzitného a pracovného sveta. Na všetko majú vyčlenenú jednu alebo dve hodiny týždenne podľa veľkosti školy. Je teda zrejmé, že pri počte dvesto-tristo žiakov to jednoducho nie je možné stihnúť inak ako formálne.

Výchovní poradcovia sú zväčša v škole „k dispozícii“ a venujú sa len žiakom, ktorí o ich úlohe vedia a aktívne sa na nich obrátia. Keďže kvalita práce či prínos poradcov pre študentov nie sú hodnotené a máloktorý študent vie, že niekto v škole by mu mal pomôcť a dostal za to aj zaplatené, aj keď určite nie primerane, o rady žiaci ani nežiadajú. „Stredoškoláci, ktorým sa venujem, si na pôsobenie výchovných poradcov zo školy spomínajú len matne alebo vôbec,“ hovorí Michaela Valicová, ktorá kariérové poradenstvo poskytuje ako komerčnú službu. Rovnako vníma prínos školských psychológov, ktorí úlohu kariérového poradcu v niektorých školách prebrali. „Mali by žiakov hromadne otestovať, vypracovať každému osobnostný profil a na osobnom stretnutí im dať spätnú väzbu aj s radami na ďalšie kariérové smerovanie. No od študentov viem, že sa to mnohokrát nedeje. Neodchádzajú s konkrétnymi písomnými výstupmi a výsledky poradenstva nedokážu zreprodukovať,“ dodáva M. Valicová.

Lepšie to nie je ani v rezorte práce. Úrady práce by mali študentom podľa zákona poskytovať užitočné informácie o situácii na trhu práce a osobne im radiť pri výbere budúceho povolania. V skutočnosti tieto aktivity prakticky neprebiehajú. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry odhaduje, že poradenské služby pri voľbe povolania poskytnú úrady práce maximálne piatim percentám stredoškolákov. Výchovní poradcovia môžu študentov napokon odkázať aj na centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré pôsobia v každom okresnom meste. Tamojší odborníci sa venujú klientom, ktorých im pošlú školy alebo rozhľadení rodičia.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť