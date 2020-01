Demokracia ako jediný dôvod existencie krajiny

08.01.2020, 10:02 | Luboš Palata

„My sme taký malý ostrovček,“ počujete často na Taiwane. Keď sa však pozriete na mapu Európy, zistíte, že Taiwan je takmer dvakrát väčší ako Slovinsko a len o chĺpok menší než Holandsko či Švajčiarsko, ktoré v Európe za štátiky nepovažujeme. Pokiaľ ide o počet obyvateľov, ázijská ostrovná krajina je s 23,5 milióna obyvateľov početnejšia než Rumunsko a Holandsko. O Slovensku ani nehovoriac. Výkonnosťou ekonomiky na obyvateľa, meranou najrozšírenejšou paritou kúpnej sily, je Taiwan na úrovni Nemecka. A pokiaľ ide o celkovú výkonnosť, je aj pred vlajkovou loďou strednej Európy, takmer štyridsaťmiliónovým Poľskom.

Lenže čo je to tejto krajine platné, keď má vedľa seba 1,4-miliardovú Čínu, ktorá sa netají tým, že chce skôr či neskôr Taiwan ako „vzbúreneckú provinciu“ prehltnúť. Čínsky prezident Si Ťin-pching nedávno Taiwančanom jasne odkázal, že keď skúsia vyhlásiť nezávislosť, tak ich Čína vojensky zlikviduje. A tak je Taiwan v stave medzi štátom a neštátom.

Pravdupovediac, Taiwanci si za to môžu trochu aj sami, respektíve môžu za to ďakovať generálovi Čankajšekovi, zakladateľovi dnešnej „Čínskej republiky (Taiwan)“, ako znie oficiálny názov, ktorý aj dnes vidíte na všetkých úradoch. Od roku 1949 do roku 1971 sa totiž hral na zástupcu celej Číny vrátane toho, že Taiwan bol nielen členom OSN, ale dokonca aj jej bezpečnostnej rady. Dnes sa situácia obrátila a ostrovný štát plne uznáva len pätnásť krajín sveta, z európskych je to len Vatikán.

Aj keď je Čína mocná a každá pomoc Taiwanu tamojšiu komunistickú diktatúru poriadne naštve, je jeden zásadný dôvod, prečo „malému ostrovčeku“ tak či onak držať palce. Tým je tunajšia demokracia. Podľa mnohých expertov je to dnes jedna z vôbec najlepších v celej Ázii. Je oveľa mladšia než taiwanský štát. Vznikla približne v čase, keď stredná a východná Európa zvrhla komunizmus. Dnes je táto demokracia jediný rozumný dôvod, prečo brániť tomu, aby si komunistická Čína jednoducho nevzala Taiwan späť.

Mali by sme na to myslieť. Až sa niekedy v budúcnosti bude niekto pozerať na mapu Európy a premýšľať, prečo by mal brániť také krajinky ako Slovensko či Česko, aby mal na to dôvod. Štátiky, ktoré boli napokon kedysi súčasťou sovietskeho komunistického impéria riadeného z Moskvy. Pretože demokracia môže byť jediný dôvod na podporu našej ďalšej existencie.