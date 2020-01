Domáci automotive do priepasti zatiaľ nehľadí

Po dlhom dni, keď diskutoval na konferencii o elektromobilite a novinárom predstavil tri nové modely elektrických vozidiel svojej firmy na najbližšie obdobie, nedáva Oliver Grünberg na sebe poznať ani štipku únavy. Šéf bratislavského Volkswagenu, ktorý je prvou a najväčšou slovenskou automobilkou, neochvejne odpovedá na otázky o budúcnosti podniku, hoci z času na čas akoby sa aj ironicky uškrnul. Najmä keď hovorí, do akej pozície ho dnešná situácia na trhu dostáva. „Perspektívy sú oveľa lepšie a dlhodobejšie pre Bratislavu. Aj preto si ešte stále môžeme dovoliť trochu čakať na nové portfólio,“ hovorí pre TREND O. Grünberg.

Stále s rastom objemu

Napriek tomu, že slovenský automobilový trh tvorí takmer polovicu tunajšieho priemyslu a nadväzuje naň viac ako 350 dodávateľov, je stále akoby samostatnou ekonomikou. A hoci sú jeho hlavní hráči závislí od nariadení zahraničných materských firiem, negatívnym vplyvom zvonku ešte stále nepodliehajú až tak veľmi, ako sa čakalo.

Aj vlani vyrobili slovenské automobilky viac áut než roky predtým. Štatistiky by mali čoskoro potvrdiť, že aj v roku 2019 sa podarilo štyrom automobilkám prekročiť hranicu milión vyrobených vozidiel. Podľa odhadov by to malo byť viac ako 1,15 milióna áut. Predvlani išlo približne o 1,09 milióna vozidiel.

Tento rok nielenže uviedli nové modely, zároveň upravili smerom nahor platy. Po sérii neúspešných rokovaní o podmienkach novej kolektívnej zmluvy, pri ktorej odborári v automobilke Jaguar Land Rover Slovakia hrozili aj štrajkom, sa nakoniec v Nitre dohodli na vyšších mesačných odmenách, a to až o 26 percent od roku 2022. Nová zmluva pracovníkom zaručuje, že sa každý rok zvýšia všetky úrovne tarifných platov. Od októbra 2022 dosiahne 1 235 eur.

