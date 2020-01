Elitný hatchback má priestor na zlepšenie

Mazda3 za posledné roky nadobudla status, ktorý by jej mohlo závidieť nejedno konkurenčné vozidlo. Už v predchádzajúcej verzii išlo o atraktívne vyzerajúci model s výbornými jazdnými vlastnosťami a prívetivým interiérom. Nová generácia chce štandardy posunúť ešte vyššie. Podarí sa jej to?

08.01.2020, 10:02

Známy dizajnový jazyk japonskej automobilky sa posunul správnym smerom. Mazda3 je originálna, má jedinečné proporcie. Niekoho môžu vyrušovať, nášmu oku však lahodili. Dlhá kapota, kabína posunutá dozadu, netradične tvarovaný C stĺpik, to všetko spolu vytvára hatchback, ktorý okoreňujú neobyčajné prvky. Páčilo sa nám tu všetko od aktívnych diódových svetiel cez vkusné 18-palcové disky kolies až po netradičný lak karosérie. Efektná sivá farba ukazuje, že Mazda nemusí byť iba červená. Treba však mať odvahu vystúpiť z radu.

S prvkami minimalizmu

Japonskej automobilke guráž nechýba ani náhodou. Dokazuje to nielen sebavedomý exteriér, ale aj obdobne poňatý interiér. Vodič má pred sebou najkrajší multifunkčný volant, aký v súčasnosti nájdete v bežných osobných automobiloch. Ide proti prúdu: jeho priemer je netradične veľký a veniec užší, takže do rúk padne dobre aj šoférkam. Fascinujúci je nielen jeho dizajn, ale aj spracovanie. Za volantom sa nachádza čiastočne digitálna prístrojová doska. Ak máte radi minimalizmus, pohľadu na tento interiér sa nebudete vedieť nasýtiť. Je tu minimum ovládacích prvkov, všetko spolu krásne hrá. Napriek tomu napríklad práca s infotainmentom nie je utrpením – ovláda sa pomocou kolieska na stredovom tuneli. Nemusíte sa teda spoliehať iba na dotyky. Za menej praktické, i keď efektné, považujeme rozmiestnenie výduchov klimatizácie. Tie, ktoré má k dispozícii vodič, sa nedajú natočiť tak, aby vzduch z nich aspoň okrajovo neprúdil na jeho telo. To isté platí aj o výduchu, ktorý je umiestnený pri pravom kolene vodiča. Ak Mazdu3 budete šoférovať v krátkych nohaviciach, musíte sa pripraviť, že koleno vám bude ochladzovať miniatúrny výduch, ktorý sa v automatickom režime klimatizácie nedá nijako obmedziť. Menej sa nám páčilo aj vyladenie niektorých jazdných asistentov, napríklad adaptívneho tempomatu, ktorý v zákrutách nie vždy sledoval čiary svojho jazdného pruhu a za hrozbu považoval i protiidúce automobily.

Kompaktný hatchback stráca body aj v oblasti vnútorného priestoru. Iste, ponuka pre pasažierov vzadu je úplne štandardná, kufor však kapacitou 330 litrov za lídrami segmentu výrazne zaostáva. Za menšie zaváhanie považujeme aj okno zadného páru dverí, ktoré je kvôli vonkajšiemu dizajnu malé a do auta neprepúšťa veľa svetla. Pre deti na detských sedačkách nie je ničím príjemným, podobné riešenie sme kritizovali napríklad aj v prípade Toyoty CH-R.

