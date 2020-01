Novinky v biznise: Firmy budú kormidlovať medzi zákonmi

Podnikatelia budú platiť daň 15 percent pri ročnom príjme do 100-tisíc eur. Zvyšuje sa superodpočet výdavkov na vedu a výskum zo 150 na 200 percent. To sú len niektoré vybrané novinky TRENDU pre biznis v roku 2020. Najviac legislatívnych úprav sa dotýka zákona o dani z príjmov, zmeny nastali aj v Zákonníku práce či v Obchodnom zákonníku.

08.01.2020, 10:02 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Štát trestá nízkozarábajúcich

Situácia v podnikateľskom prostredí sa od januára 2020 zhoršuje pre skokový nárast minimálnej mzdy, s čím súvisí aj rast príplatkov za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov. Minimálna mzda sa zvyšuje z 520 eur na 580 eur. Aj keď vláda argumentuje pri jej zvyšovaní podporou ľudí s menšími zárobkami, v skutočnosti väčšinu zamestnancov s príjmom nižším ako priemerná mzda zaťažuje viac ako okolité krajiny. „Vláda súbežne trestá firmy rekordne vysokou cenou práce a zároveň trestá väčšinu zamestnancov vyššími daňami a odvodmi, ako majú okolité štáty a bohaté Nemecko a Rakúsko,“ hovorí pre TREND Silvia Hallová, daňová partnerka spoločnosti Grant Thornton.

Zo štátov V4, ako aj Rakúska a Nemecka má Slovensko najvyššiu cenu práce. Daňové a odvodové zaťaženie, ktoré musí zamestnávateľ platiť z hrubej mzdy, predstavuje aktuálne 35,2 percenta. V Česku je to 33,8 percenta, v Rakúsku percento kolíše podľa výšky príjmu od 30,35 do 31,79. Najnižšiu cenu práce má Maďarsko, a to 19 percent. Neodôvodnené a ničím nepodložené razantné zvyšovanie minimálnej mzdy v kombinácii s vyššími príplatkami môže mať veľmi negatívny dosah na firmy aj zamestnancov, podotkla pre TREND Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Najviac sú ohrozené firmy s viaczmennou prevádzkou

Najväčšiu daňovú a odvodovú záťaž musia znášať firmy s viaczmennou prevádzkou a vyšším počtom zamestnancov, ktorým razantne rastú náklady na nočnú a víkendovú prácu. Prispelo k tomu viacero nesystémových opatrení zo strany vlády. „Medzi ne patria napríklad rekreačné poukazy, ktoré ako povinnosť nepozná legislatíva žiadnej z okolitých krajín ani zákony Rakúska a Nemecka,“ dodáva S. Hallová. Zvyšujúce sa náklady odrádzajú mnohých podnikateľov od podnikania. „Ťažko sa im pripravujú biznisové plány, keď v priebehu roka sa im navalia mnohé povinnosti, ktoré im významne ovplyvňujú rozpočet,“ spresňuje pre TREND Miriam Filová.

